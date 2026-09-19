Chuyên gia: Tiêu thụ cà phê của Trung Quốc tăng 20%/năm

Thông tin trên được ông Tào Phúc Lượng, Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, đưa ra tại Hội nghị công nghiệp cây trồng nhiệt đới Trung Quốc diễn ra ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam nước này.

Ông cho biết, cùng với những thay đổi về nhân khẩu học và thói quen tiêu dùng, trọng tâm tăng trưởng của thị trường tiêu thụ cà phê toàn cầu đang dần chuyển dịch sang châu Á. Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cà phê tại châu lục này đang nhanh gấp 4 đến 5 lần so với các khu vực khác. Trong đó, quy mô tiêu thụ cà phê của Trung Quốc đã vượt mốc 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 28 tỷ USD) mỗi năm và đang tăng trưởng ở mức khoảng 20%/năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động cung ứng và chế biến cà phê toàn cầu.

Hội nghị công nghiệp cây trồng nhiệt đới Trung Quốc diễn ra tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: China News)

Trong khi đó, ông Đào Kiện, Chủ tịch trang web Coffee Finance, cho biết Trung Quốc đã chuyển mình từ một quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê thành một nhà nhập khẩu lớn. Quốc gia này còn có tiềm năng phát triển thành trung tâm giao dịch cà phê của khu vực, với Thượng Hải, vùng Đồng bằng sông Dương Tử và Vân Nam đóng vai trò là các mắt xích kết nối với những vùng trồng cà phê trên khắp châu Á và thế giới.

Trong đó, tỉnh Vân Nam có thể khai thác các hành lang vận tải đường bộ, như tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào để vận chuyển cà phê nhập khẩu từ các vùng sản xuất tại khu vực Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam, Lào và Myanmar) vào Trung Quốc.

Được biết, Vân Nam là vùng sản xuất cà phê lớn nhất Trung Quốc. Theo chính quyền tỉnh này, diện tích trồng cà phê của Vân Nam đã đạt 97.500 ha vào năm 2025, tăng 15,4% so với năm trước. Năm 2024, khoảng 32.500 tấn cà phê Vân Nam đã được xuất khẩu sang 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 358%.