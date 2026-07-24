Giá cà phê hôm nay 24/7: Giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm

Giá cà phê thế giới tối 23/7 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm nhẹ. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London, giảm 0.56%, tương đương 22 USD/tấn, giá bán đang là 3.928 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026, giảm 1,69%, tương đương 5,45 cent/lb, giá bán đang là 321.90 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 96.400 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước tối 23/7 giảm 300 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước.Tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.900 - 96.400 đồng/kg, trung bình ở mốc 96.400 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 300 đồng/kg

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 96.400 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, ở mức giá 95.900 đồng/kg.