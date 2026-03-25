Giá cà phê hôm nay 25/3: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Thứ Tư, 09:33, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trên thị trường thế giới sáng 25/3 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê có xu hướng tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.374 – 3.704 USD/tấn.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,69%, tương đương 25 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.662 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 317,85 US cent/lb, tăng 3,53% tương đương 10,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Cà phê thế giới Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới Robusta và Arabica vào lúc 21h00 tối nay (24/3 - theo giờ Việt Nam), đang trạng thái tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London đang ở mức 3.751 USD/tấn, giảm 0,70% tương đương giảm 27 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Ở chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 đang là 311,75 US cent/lb, tăng 1,55% tương đương tăng 4,75 US cent/lb so với cuối phiên trước.

phe.jpg

Giá cà phê trong nước giảm 300 - 500 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 24/3 giảm so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 92.600 - 93.700 đồng/kg, giá bán trung bình 93.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 24/4 đang là 92.600 - 93.700 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên sáng. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 93.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với mở phiên sáng. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 93.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với giá mở phiên 24/3.

Giá cà phê Robusta giảm do áp lực nguồn cung được cải thiện

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu tháng 3/2026 đến nay, giá cà phê trên thị trường thế giới diễn biến trái chiều, giá cà phê Robusta giảm, trong khi giá cà phê Arabica tăng. Giá cà phê Robusta giảm do áp lực nguồn cung toàn cầu được cải thiện.

Đầu tháng 3/2026, tồn kho Robusta đạt chuẩn trên sàn ICE London tăng lên mức cao nhất trong 3,5 tháng. Đồng thời, theo số liệu mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu Robusta toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026 tăng mạnh nhờ nguồn cung phục hồi từ các nước sản xuất chủ lực như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Urganda. Những yếu tố này góp phần làm giảm lo ngại thiếu hụt nguồn cung và tạo áp lực khiến giá cà phê Robusta giảm.

Ngược lại, giá cà phê Arabica tăng do thị trường tiếp tục thận trọng với triển vọng nguồn cung cà phê chất lượng cao. Các yếu tố thời tiết bất lợi tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới - làm gia tăng lo ngại về sản lượng niên vụ mới.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE New York vẫn duy trì ở mức thấp, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn ổn định. Ngoài ra, dòng tiền đầu cơ có xu hướng dịch chuyển sang cà phê Arabica, cùng với chi phí vận tải và bảo hiểm tăng do rủi ro địa chính trị cũng đã hỗ trợ giá cà phê Arabica.

doi_tuong_nguyen_trung_luan_lam_viec_voi_co_quan_canh_sat_dieu_tra_cong_an_tinh_khanh_hoa.jpg

Khởi tố 2 đối tượng sản xuất cà phê giả ở Khánh Hòa

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Luận và Võ Thị Ngọc Ánh, cùng trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê việt nam cà phê ngày 25/3
