Giá cà phê hôm nay 25/6: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.700 đồng/kg

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc đi ngang

Theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 25/6 (theo giờ Việt Nam) đi ngang trên cả 2 sàn quốc tế so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng giao dịch ở mức 3.590 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 đang giao dịch với giá 289,25 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 88.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng 25/6 ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 88.300 - 88.800 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 88.700 đồng/kg. Thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.800 đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 88.500 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê có mức giá 88.300 đồng/kg.

Chiều 24/6, giá cà phê ở khu vực Tây Nguyên tăng trung bình 200 đồng/kg.

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều 24/6 tại khu vực Tây Nguyên tăng trung bình 200 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 88.300 - 88.800 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 88.700 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 24/6.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên trước đó. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 88.500 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 100 đồng/kg và có mức giá 88.300 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới chiều 24/6 (theo giờ Việt Nam) đều tăng trên cả 2 sàn quốc tế so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 0.28%, tương đương tăng 10 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.590 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 289,25 US cent/lb, tăng 0,45% tương đương tăng 1,30 US cent/lb so với phiên liền trước.