Giá cà phê hôm nay 26/5: Cà phê đi ngang trên cả 2 sàn quốc tế

Thứ Hai, 21:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 26/5, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 đi ngang so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 cũng đi ngang có giá 272,35 US cent/lb.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (25/5 - theo giờ Việt Nam) đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.456 USD/tấn đi ngang so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 cũng đi ngang và có giá 272,35 US cent/lb.

Cà phê trong nước đến cuối ngày 25/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 87.000 đến 87.700 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 87.600 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 87.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 87.600 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 87.700 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về giá trị trên thị trường quốc tế.

Quý I, Việt Nam xuất khẩu khoảng 590.500 tấn cà phê, thu về 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng năm 2026 được dự báo vượt nhu cầu khoảng 10 triệu bao khi các quốc gia sản xuất lớn đồng loạt được mùa.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê Robusta tuần qua cũng xuống quanh 84.800-86.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất 3 năm qua. Nguyên nhân xuất khẩu giảm về trị giá là do các yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.

Ánh Phương/VOV.VN
Giá cà phê hôm nay 24/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.000 đồng/kg. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.400 - 88.100 đồng/kg. Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 23/5: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 23/5 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York tăng - giảm trái chiều. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 1,68%, tương đương 57 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.456 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 22/5: Cà phê trong nước 86.100 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, cập nhật sáng ngày 22/5, cà phê trong nước đi ngang, giao dịch quanh mốc 85.500 - 86.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 21/5: Giá cà phê trong nước cao nhất 86.300 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, cập nhật sáng 21/5, giá cà phê Robusta và Arabica đều đi ngang. Trong nước, giá cà phê cao nhất là 86.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 20/5: Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (20/4), cà phê trong nước giữ nguyên so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 85.500 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

