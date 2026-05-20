Giá cà phê hôm nay 20/5: Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Tư 20/5 - theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 2,36%, tương đương giảm 85 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.510 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 2,25 %, tương đương giảm 5,95 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 270.15 cent/lb.

Cà phê trong nước cao nhất 85.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, sáng thứ Tư (20/5) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 84.800 đến 85.500 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 85.400 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 84.800 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 85.300 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 85.500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (19/5 - theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.510 USD/tấn giảm nhẹ so với phiên liền trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 cũng giảm nhẹ và có giá 256,75 US cent/lb.

Cà phê trong nước đến cuối ngày 19/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm nhẹ so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 84.800 đến 85.500 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 85.400 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về giá trị trên thị trường quốc tế.

Quý I, Việt Nam xuất khẩu khoảng 590.500 tấn cà phê, thu về 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng năm 2026 được dự báo vượt nhu cầu khoảng 10 triệu bao khi các quốc gia sản xuất lớn đồng loạt được mùa.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê Robusta tuần qua cũng xuống quanh 84.800-86.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất 3 năm qua. Nguyên nhân xuất khẩu giảm về trị giá là do các yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.