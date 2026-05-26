Giá cà phê hôm nay 26/5: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 87.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 87.600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, cà phê trong nước sáng ngày 26/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với chốt phiên liền trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 87.000 đến 87.700 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 87.600 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 87.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 87.600 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 87.700 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tiếp tục đi ngang

Giá cà phê thế giới vào lúc 9h00 sáng nay (26/5 - theo giờ Việt Nam) đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.456 USD/tấn đi ngang so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 cũng đi ngang và có giá 272,35 US cent/lb.

Cà phê trong nước đến cuối ngày 25/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 87.000 đến 87.700 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 87.600 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về giá trị trên thị trường quốc tế.

Quý I, Việt Nam xuất khẩu khoảng 590.500 tấn cà phê, thu về 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng năm 2026 được dự báo vượt nhu cầu khoảng 10 triệu bao khi các quốc gia sản xuất lớn đồng loạt được mùa.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê Robusta tuần qua cũng xuống quanh 84.800-86.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất 3 năm qua. Nguyên nhân xuất khẩu giảm về trị giá là do các yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.