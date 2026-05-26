Giá cà phê hôm nay 27/5: Cà phê Robusta và Arabica tiếp mạch tăng giá

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Tư, 27/5 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,82%, tương đương tăng 63 USD/tấn so với phiên trước, giá bán lên 3.519 USD/tấn.

Cùng chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng đạt 274 US cent/lb, sau khi tăng 0,61%, tương đương tăng 1,65 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.900 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Tư (27/5) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 87.300 - 87.900 đồng/kg, giá bán trung bình 87.800 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 87.300 - 87.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 87.800 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tiếp tục đi ngang

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới vào lúc 21h tối nay (26/5 - theo giờ Việt Nam) đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.456 USD/tấn đi ngang so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 có giá 272,35 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 87.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, cà phê trong nước cuối ngày 26/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá trung bình tăng 200 đồng/kg lên mức 87.800 đồng/kg so với mở phiên sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 87.300 đến 87.900 đồng/kg.

Cà phê Đắk Nông có giá cao nhất

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 87.300 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 87.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 87.900 đồng/kg.