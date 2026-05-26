Giá cà phê hôm nay 27/5: Cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê thế giới tiếp tục đi ngang

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới vào lúc 21h tối nay (26/5 - theo giờ Việt Nam) đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.456 USD/tấn đi ngang so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 có giá 272,35 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 87.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, cà phê trong nước cuối ngày 26/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá trung bình tăng 200 đồng/kg lên mức 87.800 đồng/kg so với mở phiên sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 87.300 đến 87.900 đồng/kg.

Cà phê Đắk Nông có giá cao nhất

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 87.300 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 87.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 87.900 đồng/kg.