Giá cà phê hôm nay 27/7: Trong nước giảm 400 đồng/kg khi giá thế giới tăng

Cập nhật mới nhất giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngày 27/7 dao động trong khoảng 66.400 - 67.100 đồng/kg, giá trung bình ở mức 66.800 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với ngày 26/7.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng hiện đang ở mức 66.400 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê tại tỉnh Đắk Nông vẫn có mức giá thu mua cao nhất khu vực là 67.100 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác như ở huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.900 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 66.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch 26/7, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London tăng 0,42% tương đương 11 USD/tấn so với cuối phiên 25/7. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 163,15 US cent/lb, tăng 0,41% tương đương 0,1580 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Thị trường cà phê thế giới mở phiên giao dịch 26/7 trên sàn London: Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 tiếp tục giảm 0,61% tương đương 16 USD/tấn so với phiên 25/7 về mức 2.612 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 160,80 US cent/lb, giảm 0,65% tương đương 1,05 US cent/lb so với phiên 25/7.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới sẽ giảm do áp lực bán hàng vụ mới từ nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên tốc độ giảm sẽ chậm lại do mối lo thiếu hụt nguồn cung và dự báo sản lượng cà phê Việt Nam trong vụ thu hoạch cuối năm nay sẽ giảm khoảng 10%.

Theo báo cáo của Liên đoàn Cà phê Quốc gia (FNC) ở Columbia, sản lượng cà phê Arabica 9 tháng đầu niên vụ 2022/2023 đạt hơn 7,9 triệu bao, giảm 14,8% so với cùng niên vụ 2021/20233; xuất khẩu đạt trên 7,8 triệu bao, giam 16,8%. Bên cạnh đó, thông tin thời tiết thuận lợi đã hỗ trợ người trồng Brazil thu hoạch cà phê Robusta vụ mới vào giai đoạn cuối và vụ cà phê Arabica vào thu hoạch cao điểm.