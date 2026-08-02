Giá cà phê hôm nay 2/8: Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (2/8), giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 96.200 – 97.000 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta Arabica tăng nhẹ trở lại.
Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng
Giá cà phê hôm nay, cập nhật giá cà phê thế giới tối 1/8 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.
Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,05%, tương đương 2 USD/tấn, giá bán đang là 3.782 USD/tấn.
Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 2,80%, tương đương 9,05 US cent/lb, giá bán đang là 323,05 US cent/lb.
Giá cà phê cao nhất ở mức 97.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước tối 1/8, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg so với mở phiên giao dịch cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 96.700 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 96.200 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.700 đồng/kg, giảm và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 97.000 đồng.