Giá cà phê hôm nay 2/8: Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay, cập nhật giá cà phê thế giới tối 1/8 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,05%, tương đương 2 USD/tấn, giá bán đang là 3.782 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 2,80%, tương đương 9,05 US cent/lb, giá bán đang là 323,05 US cent/lb.

Giá cà phê cao nhất ở mức 97.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước tối 1/8, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg so với mở phiên giao dịch cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 96.700 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 96.200 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.700 đồng/kg, giảm và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 97.000 đồng.