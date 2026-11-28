Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 28/11 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.824 – 2.976 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London tăng 3,12%, tương đương 89 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.946 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 vẫn ở mức là 275,65 US cent/lb, sàn giao dịch New York hôm nay không giao dịch do Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn.

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE London phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 3 năm gần đây là 2.709 USD/tấn. Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng nông dân tại Việt Nam – quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu thế giới, đang cân nhắc giữ lại cà phê nếu giá tiếp tục giảm.

Giá cà phê trung bình 70.400 đồng/kg

Giá cà phê chiều 27/11, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước tăng trung bình 600 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 27/11, hiện dao động trong khoảng 69.800 - 70.500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình hiện ở mức 70.400 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước chiều 27/11 tăng trung bình 600 đồng/kg

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 70.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 27/11.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng có mức giá 70.400 đồng/kg, đều tăng 700 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Còn tại Lâm Đồng giá cà phê ở mức 69.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 27/11.

Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới chiều 27/11 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục ghi nhận đà tăng của cà phê Robusta.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London giao dịch ở mức 2.917 USD/tấn, tăng 2,10%, tương đương tăng 60 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 vẫn là 275,65 US cent/lb, sàn giao dịch New York hôm nay không giao dịch do Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn.

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE London phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 3 năm gần đây là 2.709 USD/tấn. Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng nông dân tại Việt Nam – quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu thế giới, đang cân nhắc giữ lại cà phê nếu giá tiếp tục giảm.

Giới giao dịch cho rằng, đà phục hồi này được hỗ trợ một phần bởi thông tin nông dân Việt Nam có thể hạn chế bán ra, giữ lại nguồn cung nếu giá tiếp tục đi xuống. Theo truyền thông địa phương, chi phí nhân công thu hoạch tăng cao trong khi giá bán liên tục đi xuống khiến một bộ phận nông dân không mặn mà với việc thu hoạch. Tính đến ngày 22/11, mới chỉ khoảng 15-16% sản lượng cà phê trên cả nước được thu hoạch.

Ngoài ra, tại nguồn cung Việt Nam, diễn biến thời tiết đang được thị trường đặc biệt quan tâm trong giai đoạn thu hoạch vụ mới. Điều kiện thời tiết bất lợi bị cho là có thể làm chậm tiến độ thu hoạch và đưa nguồn cung cà phê vụ mới ra thị trường, qua đó hỗ trợ giá cà phê Robusta giao dịch trên sàn.

Trong khi đó, nguồn cung cà phê Robusta tại hệ thống kho của Sở ICE Futures Europe tiếp tục suy giảm. Tính đến ngày 26/11, lượng tồn kho đạt chuẩn giảm còn 5.689 lô, thấp hơn 15,6% so với ngày 3/11. Sự sụt giảm lượng cà phê sẵn có trong hệ thống kho của sở giao dịch cũng góp phần tạo lực đỡ cho giá.

Ngoài ra, việc các quỹ đã tích lũy lượng lớn vị thế bán khiến dư địa gia tăng vị thế bán có thể bị thu hẹp. Trong trường hợp xuất hiện những yếu tố hỗ trợ đủ mạnh từ phía nguồn cung, hoạt động đóng vị thế bán hoặc chuyển sang mở vị thế mua của các quỹ có thể góp phần thúc đẩy đà phục hồi của giá cà phê Robusta.