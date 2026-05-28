Giá cà phê hôm nay 28/5: Cà phê trong nước tăng tiếp 700 đồng lên 88.600 đồng/kg

Thứ Năm, 01:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 giảm còn 3.493 USD/tấn; cà phê Arabica giao tháng 7/2026 lại tăng đạt 274,70 US cent/lb. Giá bán cà phê trong nước tăng 700 đồng/kg, giá thu mua cao nhất 88.600 đồng/kg.

Cà phê Robusta quay đầu giảm, Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (27/5 - theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,74%, tương đương giảm 26 USD/tấn, giá giao dịch hiện đang là 3.493 USD/tấn.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 27/5 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,26%, tương đương tăng 0,70 US cent/lb lên mức 274,70 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 27/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 700 đồng/kg so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 88.000 - 88.600 đồng/kg, giá bán trung bình 88.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 88.000 - 88.600 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 88.500 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 88.500 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với đầu phiên sáng.

Xuất khẩu cà phê tăng về lượng, giảm về giá trị

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu tháng 5/2026, giá cà phê trong nước tăng nhẹ theo xu hướng phục hồi trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm phục vụ các đơn hàng đã ký vẫn duy trì ổn định, góp phần hỗ trợ giá cà phê trong nước tăng.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 4/2026 có dấu hiệu chững lại, sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm do giá cà phê thế giới điều chỉnh giảm và nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn chậm lại. Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 4/2026 đạt 189,9 nghìn tấn, trị giá 822,5 triệu USD, giảm 15,2% về lượng và giảm 17,5% về trị giá so với tháng 3/2026, so với tháng 4/2025 tăng 9,2% về lượng nhưng giảm 17,9% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của VIệt Nam đạt 782,0 nghìn tấn, trị giá 3,58 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng nhưng giảm 9,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 4 tháng ghi nhận kết quả tích cực về lượng, nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm do giá bình quân xuất khẩu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Cây cà phê đầu tiên trồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được mang đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như cà phê Robusta là niềm tự hào của vùng Tây Nguyên, thì cà phê Arabica là giống cây trồng chính ở tỉnh Vân Nam. Tỉnh này đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp cà phê, mở ra các cơ hội hợp tác với Việt Nam.

PV/VOV.VN
Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê ngày 28/5
Giá cà phê hôm nay 27/5: Cà phê Robusta và Arabica tiếp mạch tăng giá
VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 27/5 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 87.900 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta đang ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 26/5: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 87.700 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 26/5, cà phê trong nước và thế giới cùng đi ngang. Giá cà phê trong nước dao động quanh mốc 87.000 - 87.600 đồng/kg. Giá cà phê có giá 3.456 USD/tấn. Cà phê Arabica có giá 272,35 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 25/5: Cà phê tăng - giảm trái chiều trên cả 2 sàn quốc tế
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay sáng 25/5, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 88.100 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều.

Giá cà phê hôm nay 24/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.000 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.000 đồng/kg. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.400 - 88.100 đồng/kg. Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 23/5: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 23/5 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York tăng - giảm trái chiều. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 1,68%, tương đương 57 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.456 USD/tấn.

