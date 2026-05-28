Giá cà phê hôm nay 28/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.600 đồng/kg

Theo giacaphe.com sáng 28/5, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng từ 88.000 - 88.600 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 88.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 88.000 - 88.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 88.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 88.500 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê sáng nay (28/5 - theo giờ Việt Nam) đảo chiều giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,34%, tương đương giảm 47 USD/tấn, giá giao dịch hiện đang là 3.472 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 giảm 1,51%, tương đương giảm 4,15 US cent/lb về mức 269,85 US cent/lb.

Cà phê Robusta quay đầu giảm, Arabica tiếp tục tăng

Trước đó, giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 27/5 (theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,74%, tương đương giảm 26 USD/tấn, giá giao dịch hiện đang là 3.493 USD/tấn.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 27/5 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,26%, tương đương tăng 0,70 US cent/lb lên mức 274,70 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 27/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 700 đồng/kg so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 88.000 - 88.600 đồng/kg, giá bán trung bình 88.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 88.000 - 88.600 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 88.500 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 88.500 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với đầu phiên sáng.

Xuất khẩu cà phê tăng về lượng, giảm về giá trị

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu tháng 5/2026, giá cà phê trong nước tăng nhẹ theo xu hướng phục hồi trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm phục vụ các đơn hàng đã ký vẫn duy trì ổn định, góp phần hỗ trợ giá cà phê trong nước tăng.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 4/2026 có dấu hiệu chững lại, sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm do giá cà phê thế giới điều chỉnh giảm và nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn chậm lại. Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 4/2026 đạt 189,9 nghìn tấn, trị giá 822,5 triệu USD, giảm 15,2% về lượng và giảm 17,5% về trị giá so với tháng 3/2026, so với tháng 4/2025 tăng 9,2% về lượng nhưng giảm 17,9% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của VIệt Nam đạt 782,0 nghìn tấn, trị giá 3,58 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng nhưng giảm 9,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 4 tháng ghi nhận kết quả tích cực về lượng, nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm do giá bình quân xuất khẩu thấp hơn cùng kỳ năm trước.