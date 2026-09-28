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Giá cà phê hôm nay 28/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.700 đồng/kg

Thứ Hai, 01:00, 28/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước duy trì ổn định, với giá cà phê trung bình khoảng 93.700 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục chịu sức ép khi nguồn cung từ các nước sản xuất lớn được cải thiện.

Giá cà phê thế giới đi ngang

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê, giá cà phê trên thị trường thế giới tối ngày 27/9 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.222 - 3.375 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giao dịch ở mức 3.367 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 28 9 gia ca phe trong nuoc trung binh o muc 93.700 dong kg hinh anh 1

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang giao dịch ở mức 278,60 US cent/lb.

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Giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều 27/9 tại khu vực Tây Nguyên tăng ổn định dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 93.600 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 93.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy áp lực nguồn cung trên thị trường cà phê đang gia tăng khi vụ thu hoạch tại Brazil đạt tiến độ cao, trong khi Việt Nam chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới. Lượng tồn kho Robusta được chứng nhận trên sàn ICE tiếp tục tăng, tạo thêm sức ép lên giá cà phê kỳ hạn.

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Việt Nam ước xuất khẩu khoảng 1,44 triệu tấn cà phê

Ở góc độ xuất khẩu, cà phê Việt Nam đang ghi nhận mức tăng đáng kể về sản lượng nhưng giá trị xuất khẩu lại giảm. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam ước xuất khẩu khoảng 1,44 triệu tấn cà phê, tăng 15,4% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu giảm 7,3%, xuống khoảng 6,54 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là giá xuất khẩu bình quân giảm 19,7%.

Trước đó, trong 8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu cà phê bình quân ước đạt khoảng 4.538 USD/tấn. Diễn biến này cho thấy ngành cà phê đang đứng trước bài toán mới: thay vì chỉ tập trung mở rộng sản lượng, cần nâng tỷ trọng chế biến sâu và phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Cà phê hòa tan, cà phê đặc sản và các sản phẩm chế biến sâu được xem là những hướng đi giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê nhân, đồng thời cải thiện giá trị thu được trên mỗi đơn vị sản phẩm trong bối cảnh giá cà phê thế giới biến động.

 

PV/VOV.VN
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