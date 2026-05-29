Giá cà phê hôm nay 29/5: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Thứ Sáu, 09:10, 29/05/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (29/5), giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 2,36%, tương đương 82 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.554 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 29/5 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.144 – 3.579 USD/tấn.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 2,36%, tương đương 82 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.554 USD/tấn. Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 274,25 US cent/lb, tăng 1,63% tương đương 4,4 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica đảo chiều tăng trở lại

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 28/5 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều tăng trở lại trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 2,71%, tương đương tăng 94 USD/tấn, giá giao dịch hiện đang là 3.566 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 2,63%, tương đương tăng 7,1 US cent/lb lên mức 276,95 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Theo giacaphe.com cuối giờ chiều ngày 28/5, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 800 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng từ 87.200 - 87.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.700 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 87.200 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê có mức giá cao nhất, hiện giao dịch ở mức 87.800 đồng/kg, sau khi giảm 800 đồng/kg.

