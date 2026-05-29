Giá cà phê hôm nay 29/5: Giá cà phê Robusta và Arabica đảo chiều tăng trở lại

Giá cà phê Robusta và Arabica đảo chiều tăng trở lại

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 28/5 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều tăng trở lại trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 2,71%, tương đương tăng 94 USD/tấn, giá giao dịch hiện đang là 3.566 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 2,63%, tương đương tăng 7,1 US cent/lb lên mức 276,95 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Theo giacaphe.com cuối giờ chiều ngày 28/5, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 800 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng từ 87.200 - 87.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.700 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 87.200 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê có mức giá cao nhất, hiện giao dịch ở mức 87.800 đồng/kg, sau khi giảm 800 đồng/kg.