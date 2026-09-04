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Giá cà phê hôm nay 4/9: Giá cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn quốc tế

Thứ Sáu, 08:40, 04/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 4/9, giá cà phê trong nước có giá thu mua cao nhất là 94.500 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đều giảm.

Giá cà phê hôm nay, lúc 8h30 sáng 4/9 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.376 USD/tấn, giảm so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 328,40 US cent/lb, cũng giảm so với phiên giao dịch trước đó.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng 4/9 dao động từ 93.700 đến 94.500 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 94.300 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.700 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có giá là 94.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 94.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm

Trong phiên giao dịch trước đó, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 3/9 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.700 - 94.500 đồng/kg.

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Giá cà phê trong nước giảm. (Ảnh minh họa)

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 94.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 93.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia cùng giảm

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 3/9 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.326 – 3.417 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,6%, tương đương 55 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.376 USD/tấn.

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Giá cà phê Robusta và Arabia cùng giảm

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 328,40 US cent/lb, giảm 4,05% tương đương 13,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Cà phê chịu tác động từ nhiều yếu tố tương tự những nguyên nhân khiến hóa đơn thực phẩm tăng cao, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng trong thời kỳ đại dịch, chi phí lao động và vận tải tăng, cùng với lạm phát nói chung. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi tại Brazil đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Brazil là nước sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới, giống cà phê chiếm ưu thế tại thị trường Mỹ. Người trồng cà phê nước này liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt thời tiết cực đoan kể từ năm 2021.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sương giá nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến khoảng 8-10% diện tích trồng Arabica của Brazil trong năm 2021. Trong vụ mùa 2021-2022, sản lượng Arabica giảm gần 27%, xuống còn 36,4 triệu bao loại 60kg, so với 49,7 triệu bao một năm trước đó.

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Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 3/9 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: KT)

Khó khăn tiếp tục xuất hiện vào năm 2024, khi nắng nóng cực đoan và hạn hán kéo dài xảy ra tại Minas Gerais, bang trồng Arabica lớn nhất Brazil.

Theo dữ liệu của USDA, Brazil chiếm khoảng 35% sản lượng cà phê toàn cầu. Vì vậy, sản lượng giảm khiến nguồn cung cà phê trên thị trường thế giới thu hẹp, đẩy giá cà phê nguyên liệu tăng cao. Những chi phí này cuối cùng được chuyển đến người tiêu dùng thông qua giá cà phê tại các cửa hàng tạp hóa và quán cà phê trên khắp nước Mỹ.

Những biến động khí hậu ngày càng gia tăng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cà phê trên toàn cầu tiếp tục tăng. Theo USDA, tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt kỷ lục 179,7 triệu bao loại 60 kg, trong đó phần lớn mức tăng đến từ Mỹ và Liên minh châu Âu.

 

PV/VOV.VN
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