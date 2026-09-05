Giá cà phê hôm nay 5/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật sáng 5/9, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với cuối phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá thu mua cà phê hiện ở mức 93.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, giá cà phê giao dịch ở mức là 93.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được giao dịch ở mức cao nhất là 94.000 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới sáng 5/9 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.344 – 3.400 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đứng yên, hiện giao dịch ở mức 3.344 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 324,25 US cent/lb, giảm 0,03%, tương đương 0,1 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê thế giới tăng, trong nước giảm

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 5/9, giá cà phê giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London có giá 3.298 USD/tấn giảm so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 9/2026 cũng giảm và có giá 324,35 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 5/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.200 đến 94.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.800 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 93.700 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 94.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê mang về gần 5 tỷ USD

Việt Nam thu về gần 5 tỷ USD tiền xuất khẩu cà phê. Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD. Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức… vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

Ngoài ra, Cục Hải quan cũng nhận định, châu Âu vẫn là khu vực xuất khẩu trọng điểm của cây cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến tại khu vực này có sự phân hóa.

Bên cạnh các thị trường có mức tăng trưởng khả quan, một số thị trường quốc tế ghi nhận giảm nhập khẩu cà phê Việt Nam do nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm và lượng tồn kho vẫn ở mức cao. Dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng hơn 7%, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026-2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Nino.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho.