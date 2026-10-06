Giá cà phê hôm nay 6/10: Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 5/10 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.499 - 94.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước cuối ngày 5/10 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 94.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 93.499 đồng/kg.

Thị trường cà phê Việt Nam trong tuần này tiếp tục khá trầm lắng khi lượng cà phê tồn kho từ niên vụ cũ đã giảm đáng kể, trong khi nguồn cung từ niên vụ mới chưa được đưa ra thị trường với số lượng lớn.

Việt Nam đã chính thức bước vào niên vụ cà phê 2026/27 từ ngày 1/10. Tuy nhiên, các thương nhân nhận định lượng cà phê vụ mới khó được đưa ra thị trường với số lượng lớn trước đầu tháng 11, do hoạt động thu hoạch chưa bước vào giai đoạn cao điểm.

Một thương nhân tại Tây Nguyên cho biết, giá cà phê của vụ mới hiện chưa được xác định và sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến thị trường Brazil và điều kiện thời tiết tại Tây Nguyên trong thời gian tới. Hiện điều kiện thời tiết tại khu vực này được đánh giá thuận lợi cho cây cà phê.

Trong khi đó, trên thị trường xuất khẩu, cà phê Robusta loại 2, tỷ lệ 5% đen và vỡ, đang được chào bán với mức cộng 200 USD/tấn so với hợp đồng LIFFE kỳ hạn tháng 11.

Trong ngắn hạn, nguồn cung cà phê Việt Nam được dự báo chưa tăng mạnh khi lượng tồn kho vụ cũ đã ở mức thấp, còn cà phê vụ mới chưa được đưa ra thị trường trên diện rộng. Do đó, diễn biến giá trong nước sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung thực tế từ Tây Nguyên và biến động của thị trường cà phê thế giới.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.431 – 3.561 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,96 %, tương đương 68 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.537 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2027 là 286 US cent/lb, tăng 1,96% tương đương 5,5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.