Giá cà phê hôm nay 6/7: Cà phê giảm trên cả 2 sàn quốc tế

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 6/7 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.903 USD/tấn giảm so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 315,65 US cent/lb cũng giảm so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ 92.300 đến 93.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 92.900 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 92.300 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có giá là 92.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê ổn định trên hai sàn quốc tế

Cập nhật giá cà phê tối 5/7 (theo giờ Việt Nam), trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên hai sàn giao dịch chủ chốt cũng đi ngang so với phiên trước. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 duy trì ở mức 3.903 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 đứng ở mức 315,65 cent/lb, không thay đổi so với phiên giao dịch gần nhất.

Cà phê Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trong nước cuối ngày 5/7 không thay đổi so với phiên giao dịch trước, dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Mức giá trung bình hiện được duy trì ở ngưỡng 92.900 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông, cà phê được thu mua ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giữ ở mức 92.800 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch quanh mức 92.300 đồng/kg.