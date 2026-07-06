Giá cà phê hôm nay 6/7: Cà phê trong nước duy trì mức trung bình 92.900 đồng/kg

Giá cà phê ổn định trên hai sàn quốc tế

Cập nhật giá cà phê tối 5/7 (theo giờ Việt Nam), trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên hai sàn giao dịch chủ chốt cũng đi ngang so với phiên trước. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 duy trì ở mức 3.903 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 đứng ở mức 315,65 cent/lb, không thay đổi so với phiên giao dịch gần nhất.

Cà phê Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trong nước cuối ngày 5/7 không thay đổi so với phiên giao dịch trước, dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Mức giá trung bình hiện được duy trì ở ngưỡng 92.900 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông, cà phê được thu mua ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giữ ở mức 92.800 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch quanh mức 92.300 đồng/kg.