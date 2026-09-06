Giá cà phê hôm nay 6/9: Giá cà phê Robusta ổn định, cà phê Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê Robusta ổn định, cà phê Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 5/9 (theo giờ Việt Nam), diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.344 – 3.400 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đứng yên, hiện giao dịch ở mức 3.344 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 324,25 US cent/lb, giảm 0,03%, tương đương 0,1 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Động lực chính làm hạ nhiệt tình trạng khan hiếm nguồn cung ngắn hạn của cà phê Arabica là tốc độ xuất khẩu gia tăng nhanh chóng từ Brazil - nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Theo các nhà giao dịch, các kho chứa tại Brazil hiện đang đầy ắp và hoạt động xuất khẩu đang tăng tốc, gạt bỏ những lo ngại trước đó về lượng hàng tồn kho được chứng nhận ở mức thấp trên sàn giao dịch ICE.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 5/9, giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 94.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 4/9: Giá cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn quốc tế VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 4/9, giá cà phê trong nước có giá thu mua cao nhất là 94.500 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đều giảm.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá thu mua cà phê hiện ở mức 94.200 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, giá cà phê giao dịch ở mức là 94.700 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được giao dịch ở mức cao nhất là 95.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8/2026 tăng mạnh về lượng nhưng giảm về giá trị. Dữ liệu thống kê cho thấy, Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ xuất khẩu cà phê Robusta ở mức cao, tạo áp lực giảm giá trực tiếp lên sàn giao dịch quốc tế.

Trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 1,33 triệu tấn cà phê, đạt mức tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do biến động về giá, tổng doanh thu xuất khẩu trong giai đoạn này lại ghi nhận mức sụt giảm 8,6%, đạt khoảng 6 tỷ USD. Riêng trong tháng 8, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 132.000 tấn, cũng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.