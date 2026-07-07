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Giá cà phê hôm nay 7/7: Cà phê Robusta và Arabica cùng tăng giá

Thứ Ba, 09:02, 07/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê trong nước hôm nay (7/7) đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê Robusta và Arabica đang ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Ba, 7/7 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 4,13%, tương đương tăng 161 USD/tấn so với phiên trước, giá bán lên 4.064 USD/tấn.

Cùng chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 lên mức 363,95 US cent/lb, sau khi tăng 15,3%, tương đương tăng 48,3 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Ba (7/7) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 92.300 - 93.000 đồng/kg, giá bán trung bình 92.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 92.300 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 92.800 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 7 7 ca phe robusta va arabica cung tang gia hinh anh 1

Trước đó, cập nhật đầu giờ sáng 7/7 đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.903 USD/tấn cũng đi ngang so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 cũng đi ngang và có giá 315,65 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng 7/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng đi ngang so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 92.300 đến 93.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 92.900 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 92.300 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 92.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 93.000 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê đạt gần 3,7 tỉ USD, giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý, tỷ lệ cà phê chế biến xuất khẩu đang tăng mạnh.

Theo Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 791.090 tấn cà phê, tăng 9,4% nhưng kim ngạch đạt 3,7 tỉ USD, giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân do thời gian qua giá cà phê trên thị trường thế giới liên tục giảm. Dự báo thời gian tới sẽ còn hạ nhiệt vì Brazil chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới.

gia ca phe hom nay 7 7 ca phe robusta va arabica cung tang gia hinh anh 2

Tuy nhiên, đáng chú ý, sản phẩm cà phê đã qua chế biến lại gia tăng, chiếm khoảng 7,2% tổng khối lượng và khoảng 15,1% tổng kim ngạch các loại cà phê xuất khẩu. Cụ thể, sản lượng đạt 57.202 tấn và kim ngạch khoảng 553 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Một trong những thị trường tiêu thụ mạnh cà phê chế biến của Việt Nam thời gian qua là Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, dù chỉ nhà cung cấp lớn thứ hai sau Brazil nhưng thị phần của cà phê Việt Nam tăng từ 24% lên 3,6%. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong quý 1/2026, xuất khẩu đạt gần 10.000 tấn tăng 22,5%; kim ngạch gần 81 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá cà phê đang có xu hướng giảm so với năm trước nhưng giá trị xuất khẩu sang Thái Lan lại tăng mạnh hơn do 84% sản phẩm là mặt hàng cà phê chế biến sâu.

 

Ánh Phương/VOV.VN
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