Giá cà phê hôm nay 8/10: Giá cà phê thế giới đảo chiều giảm

Giá cà phê thế giới đảo chiều giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 7/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê đảo chiều giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.560 – 3.669 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,78%, tương đương tăng 28 USD/tấn, hiện giao dịch ở mức 3.562 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2027, giảm 2,18%, tương đương 6.65 US cent/lb, hiện giao dịch ở mức 297,80 US cent/lb.

Thị trường quốc tế đang có lo ngại về nền nhiệt độ cao hơn bình thường tại Brazil, dù mưa đã xuất hiện trên diện rộng. Trong khi đó, tồn kho trên các sàn vẫn thấp và đồng Real của Brazil tăng giá có thể khiến nông dân hạn chế bán cà phê. Đồng Real Brazil mạnh lên đã hỗ trợ giá cà phê, khi đồng tiền này tăng lên mức cao nhất trong 4,75 tháng so với USD. Đồng Real mạnh khiến các nhà sản xuất cà phê Brazil giảm động lực bán hàng xuất khẩu.

Giá cà phê hôm nay 7/10: Giá cà phê trong nước đi ngang VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước tiếp tục đi ngang, dao động quanh mức 93.400-94.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo số liệu của Chính phủ Brazil công bố ngày 6/10, xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 9 đạt 235.800 tấn, tương đương 3,93 triệu bao loại 60 kg, mức cao nhất trong 20 tháng và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2025. Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu sản lượng từ một vụ mùa dự kiến ​​đạt kỷ lục, dù tiến độ thu hoạch trước đó đã bị trì hoãn do mưa.

Giá cà phê trong nước tăng 300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 7/10, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 300 đồng/kg, dao động từ 93.600 đến 94.400 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 94.300 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, giá thu mua cà phê giữ mức cao nhất 94.400 đồng/kg, sau khi tăng 400 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua cà phê hiện ở mức 94.200 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg.

Trong khi đó, cà phê tại Lâm Đồng được thu mua ở mức 93.600 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg.