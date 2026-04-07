Giá cà phê hôm nay 8/4: Giá cà phê diễn biến trái chiều trên 2 sàn quốc tế

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 7/4 - theo giờ Việt Nam - diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London có giá 3.448 USD/tấn, đi ngang so với phiên liền kề trước. Ngược lại, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 tăng nhẹ lên 298,05 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước, cuối ngày 7/4, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 88.700 đến 89.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 98.200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 88.700 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 89.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 89.300 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về quyền tham gia định hình giá trị của cà phê Robusta trên thị trường quốc tế.

Nói cách khác, Việt Nam mạnh về sản xuất, nhưng vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn để mạnh về chuẩn hóa, mạnh về đo lường chất lượng cũng như tiếng nói trên thị trường. Để cà phê Robusta Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển cao hơn, trọng tâm không thể chỉ là gia tăng sản lượng mà cần hướng tới nâng cao năng lực đánh giá và quản trị chất lượng. Việt Nam cần thể hiện vai trò chủ động của mình trong việc thiết lập tiêu chuẩn và định hình giá trị cho phân khúc Robusta chất lượng cao trên thị trường quốc tế.