中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 8/4: Giá cà phê diễn biến trái chiều trên 2 sàn quốc tế

Thứ Ba, 21:00, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 8/4, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 đi ngang so với phiên liền kề trước. Còn cà phê Arabica giao tháng 5/2026 tăng nhẹ lên 298,05 USD/tấn.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 7/4 - theo giờ Việt Nam - diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London có giá 3.448 USD/tấn, đi ngang so với phiên liền kề trước. Ngược lại, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 tăng nhẹ lên 298,05 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước, cuối ngày 7/4, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 88.700 đến 89.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 98.200 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 8 4 gia ca phe dien bien trai chieu tren 2 san quoc te hinh anh 1

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 88.700 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 89.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 89.300 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về quyền tham gia định hình giá trị của cà phê Robusta trên thị trường quốc tế.

Nói cách khác, Việt Nam mạnh về sản xuất, nhưng vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn để mạnh về chuẩn hóa, mạnh về đo lường chất lượng cũng như tiếng nói trên thị trường. Để cà phê Robusta Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển cao hơn, trọng tâm không thể chỉ là gia tăng sản lượng mà cần hướng tới nâng cao năng lực đánh giá và quản trị chất lượng. Việt Nam cần thể hiện vai trò chủ động của mình trong việc thiết lập tiêu chuẩn và định hình giá trị cho phân khúc Robusta chất lượng cao trên thị trường quốc tế.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm
Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam) giảm so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.186 – 3.549 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam) giảm so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.186 – 3.549 USD/tấn.

Giá cà phê ngày 5/4: Trong nước trung bình 89.200 đồng/kg, thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York gần như không biến động so với cuối phiên trước, trong khi thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, dao động quanh mức 88.700 - 89.300 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 5/4: Trong nước trung bình 89.200 đồng/kg, thế giới đi ngang

Giá cà phê ngày 5/4: Trong nước trung bình 89.200 đồng/kg, thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York gần như không biến động so với cuối phiên trước, trong khi thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, dao động quanh mức 88.700 - 89.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 4/4: Đi ngang sau phiên giảm, dao động quanh mức 89.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trong nước và thế giới sáng ngày 4/4 ghi nhận xu hướng đi ngang sau phiên giảm trước đó, thị trường tạm thời ổn định ở mức thấp.

Giá cà phê hôm nay 4/4: Đi ngang sau phiên giảm, dao động quanh mức 89.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 4/4: Đi ngang sau phiên giảm, dao động quanh mức 89.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trong nước và thế giới sáng ngày 4/4 ghi nhận xu hướng đi ngang sau phiên giảm trước đó, thị trường tạm thời ổn định ở mức thấp.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá