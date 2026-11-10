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Giá cà phê hôm nay 10/11: Giá cà phê Arabica giảm nhẹ

Thứ Ba, 01:00, 10/11/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, cập nhật giá trong nước ngày 9/11 trước phiên giao dịch 10/11, thu mua ở mức 85.300 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Arabica giảm nhẹ.

Giá cà phê Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê thế giới ngày 9/11 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Arabica giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,40%, tương đương tăng 13 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.256 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,59%, tương đương giảm 1,65 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 278.35 cent/lb.

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Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều tối ngày 9/11 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 84.500 - 85.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.300 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 85.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 85.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 84.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước.

Tổng kết niên vụ cà phê 2025-2026, theo số liệu của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu khoảng 8,5 tỷ USD, tăng 21% về khối lượng và tăng 1% về kim ngạch so với niên vụ 2024-2025. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay của ngành hàng. Trong đó, cà phê nhân xanh xuất khẩu đạt 1,65 triệu tấn, kim ngạch gần 7 tỷ USD, tăng 21,4% về khối lượng nhưng giảm 1,5% về kim ngạch so với niên vụ 2024-2025.

Dù đạt kết quả khả quan, sản xuất cà phê niên vụ 2025-2026 của Việt Nam vẫn đối mặt với một số khó khăn lớn như: Chi phí vật tư nông nghiệp như giá phân bón và chi phí nhân công tăng cao, làm thu hẹp biên lợi nhuận thực tế của nông dân. Hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa nắng thất thường do biến đổi khí hậu dẫn đến ảnh hưởng của tại Tây Nguyên vào giai đoạn nuôi trái tỷ lệ hạt nhỏ gia tăng ở một số vùng...

Niên vụ cà phê 2025-2026 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay, đạt khoảng 8,5 tỷ USD. Tuy nhiên, giá cà phê giảm khiến mức tăng về giá trị thấp hơn nhiều so với sản lượng xuất khẩu. Đối với thị trường Đức, Ý trở thành bệ phóng chính, dù thị trường chứng kiến nghịch lý lượng bán tăng mạnh nhưng doanh thu gần như đi ngang.

Bất chấp những biến động về dòng tiền, Việt Nam vẫn củng cố vững chắc ngôi vương trong việc cung ứng Robusta toàn cầu. Dòng sản phẩm này chiếm hơn 90% tổng sản lượng 31,7 triệu bao, tương đương gần 1,9 triệu tấn của cả nước trong niên vụ vừa qua. Hạt cà phê Việt Nam hiện đã len lỏi vào hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Liên minh châu Âu tiếp tục là khách hàng quyền lực nhất.

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Cà phê Arabica Sơn La hướng tới đấu giá Quốc tế tại Mỹ

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu đưa cà phê Arabica tham gia phiên đấu giá cà phê chất lượng cao tại Mỹ vào đầu năm 2027. Đây được kỳ vọng là cơ hội quảng bá thương hiệu, khẳng định chất lượng và nâng cao giá trị cà phê Sơn La trên thị trường quốc tế.

PV/VOV.VN
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