Giá cà phê hôm nay 12/5: Giá cà phê thế giới giảm nhẹ

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới ngày 11/5 (theo giờ Việt Nam), ghi nhận mức giá giảm nhẹ ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá bán đang là 3.644 USD/tấn, giảm 0,49% tương đương với 18 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giá bán đang là 289.70 cent/lb, giảm 0,46% tương đương 1,35 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Theo giacaphe.com, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngày 11/5 dao động trong khoảng 86.300 – 87.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg giảm 100 đồng/kg so với phiên trước, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 86.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 87.000 đồng/kg giảm 100 đồng/kg so với phiên trước và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 87.100 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên trước.