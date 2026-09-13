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Giá cà phê hôm nay 13/9: Giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ

Chủ Nhật, 01:00, 13/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước thu mua ở mức 95.300 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm nhẹ.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê thế giới chiều tối 12/9 - theo giờ Việt Nam - trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 0,82%, tương đương giảm 29 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.495 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,52%, tương đương giảm 1,65 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 313.65 cent/lb.

gia ca phe hom nay 13 9 gia ca phe robusta va arabica giam nhe hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 12/9 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.200 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 95.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 94.700 đồng/kg.

Dự báo sản lượng cà phê

Thị trường cà phê toàn cầu đang chịu tác động từ hai xu hướng trái chiều khi nguồn cung dồi dào từ Brazil gây áp lực lên giá, trong khi tồn kho thấp và những lo ngại về thời tiết tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Tổ chức StoneX vừa nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 lên mức kỷ lục 77,2 triệu bao, tăng 2,6% so với dự báo trước. Riêng tháng 8, nước này xuất khẩu 3,44 triệu bao, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cepea thuộc Đại học São Paulo, thời tiết khô ráo gần đây giúp nông dân Brazil đẩy nhanh thu hoạch Arabica. Đến cuối tháng 8, khoảng 90% diện tích Arabica tại miền nam Minas Gerais đã được thu hoạch, Cerrado Mineiro đạt 85-90%, còn Zona da Mata hoàn tất khoảng 97%.

Tuy nhiên, lượng mưa cao hơn trung bình trong mùa đông được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hạt. Cepea cảnh báo niên vụ Arabica 2026/27 có nguy cơ thuộc nhóm có chất lượng thấp nhất trong nhiều năm. Với Robusta, thu hoạch tại Espírito Santo và Rondônia đã kết thúc. Thị trường vì vậy đang hướng sự chú ý tới vụ thu hoạch cà phê của Việt Nam trong những tháng tới.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,7 triệu tấn, trị giá hơn 6 tỉ USD, tăng hơn 10% về lượng, nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

EU và Hoa Kỳ tiếp tục là những thị trường xuất khẩu chủ lực của cà phê Việt. Bên cạnh đó, một số thị trường tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang mở ra cực tăng trưởng mới cho ngành.

PV/VOV.VN
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