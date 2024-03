Giá cà phê hôm nay 21/3: Cà phê trong nước tăng tiếp, cao nhất 94.300 đồng/kg

Cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (21/3 - theo giờ Việt Nam) đang cùng ở trạng thái giảm trên 2 sàn giao dịch. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London giảm 1,16%, tương đương giảm 39 USD/tấn giá còn 3.315 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2024 chỉ còn ở mức 182,40 US cent/lb, sau khi giảm 0,36%, tương đương giảm 0,65 US cent/lb so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá cà phê trong nước có nơi tăng 300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, sáng thứ Năm (21/3) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng tiếp từ 100 - 300 đồng/kg so với cuối ngày 20/3. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.800 - 94.300 đồng/kg, giá bán trung bình 94.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi tăng 300 đồng/kg so với phiên trước, giá bán đã lên 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang là 94.300 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg so với cuối ngày thứ Tư (20/3).

Tại một số địa phương khác, giá cà phê sáng nay cũng tăng so với cuối ngày 20/3, như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá cao nhất khu vực là 94.300 đồng/kg, sau khi đã tăng 100 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 94.200 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với cuối phiên 20/3.

Giá cà phê trong nước lập đỉnh mới

Giá cà phê trong nước sáng ngày 20/3/2024 như sau, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, mức tăng khoảng 1.000 - 1.100 đồng/kg và đã lập đỉnh giá mới. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 94.100 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 94.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 94.100 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng và đã lập đỉnh mới

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 93.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 20/3) tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 94.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 94.100 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống 1,6 – 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2022/2023. Dù sản lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới có thể giảm nhưng giá trị kim ngạch có thể vẫn bứt phá. Dự kiến xuất khẩu cà phê có thể vượt 4,6 - 5 tỷ USD.

Giá cà phê Robusta, Arabica tiếp đà tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 20/3 - theo giờ Việt Nam nối tiếp đà tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.110 - 3.379 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London quay đầu tăng 0,12%, tương đương 4 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.358 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 183.15 US cent/lb, tăng 0,05% tương đương 0,1 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.