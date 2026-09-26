Giá cà phê hôm nay 26/9: Giá cà phê Arabica tăng nhẹ trở lại

Giá cà phê Arabica tăng nhẹ

Giá cà phê thế giới chiều tối 25/9 - theo giờ Việt Nam - trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Arabica tăng nhẹ trở lại. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,03%, tương đương giảm 1 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.289 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,05%, tương đương tăng 2,90 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 278.25 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 25/9 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 92.000 - 92.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 92.700 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.500 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 92.500 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với phiên trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 92.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê thế giới phục hồi sau chuỗi giảm kéo dài

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên cả hai sàn giao dịch trong phiên mới nhất, khi đợt bán tháo kéo dài khoảng ba tuần trước đó khiến thị trường rơi vào vùng quá bán sâu. Diễn biến này thúc đẩy các quỹ mua bù vị thế bán, qua đó tạo lực hỗ trợ cho giá trong ngắn hạn.

Theo các nhà giao dịch, đà tăng hiện nay chủ yếu xuất phát từ yếu tố kỹ thuật khi các quỹ đóng một phần vị thế bán khống sau chuỗi phiên giảm mạnh. Đây là động lực giúp giá cà phê phục hồi trong ngắn hạn, trong khi các yếu tố cơ bản của thị trường chưa có nhiều thay đổi đáng kể.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, lượng cà phê Arabica được chứng nhận lưu kho trên sàn vẫn ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường. Tính đến ngày 23/9, tồn kho đạt 254.480 bao, tăng so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận một tuần trước đó.

Tuy nhiên, lượng tồn kho hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 643.341 bao cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, khoảng 18.000 bao cà phê đang chờ được phân loại và chứng nhận.

Thị trường cũng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết tại khu vực Trung Mỹ, nơi xuất hiện những lo ngại về tình trạng khô hạn có thể ảnh hưởng đến triển vọng sản lượng. Trong khi đó, triển vọng vụ mùa tiếp theo tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, nhìn chung vẫn khá khả quan.

Nhìn chung, đợt tăng giá hiện tại chủ yếu được hỗ trợ bởi hoạt động mua mang tính kỹ thuật của các quỹ và lượng tồn kho Arabica ở mức thấp. Trong thời gian tới, diễn biến thời tiết tại các vùng trồng cà phê lớn cùng triển vọng nguồn cung từ Brazil sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường.