Giá cà phê hôm nay 27/11: Cà phê trong nước tăng tiếp 700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng tiếp 700 đồng/kg

Giá cà phê sáng nay (27/11) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng 600 - 700 đồng/kg so với cuối ngày 26/11, dao động trong khoảng 57.700 - 58.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 58.200 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi tăng 600 đồng/kg đã lên mức 57.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang là 58.500 đồng/kg, sau khi tăng 700 đồng/kg so với cuối ngày hôm trước.

Tại một số địa phương khác, giá cà phê sáng nay cũng có biến động tăng 700 đồng/kg, như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá 58.300 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 58.200 đồng/kg sau khi tăng 700 đồng/kg so cuối phiên 26/11.

Cà phê thế giới giá tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới đến sáng nay (27/11 - theo giờ Việt Nam) có biến động tăng và giảm trên 2 sàn giao dịch. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London sau phiên 26/11 tăng 2,17%, tương đương 54 USD/tấn so với cuối phiên trước lên mức 2.545 USD/tấn. Sau phiên giao dịch 26/11, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 chỉ còn ở mức 168,15 US cent/lb, sau khi giảm 0,53% tương đương 0,90 US cent/lb giá so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta tăng mạnh

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 26/11 - theo giờ Việt Nam tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.347 - 2.558 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London tăng 2,17%, tương đương 54 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.545 USD/tấn.

Trái ngược, giá cà phê Arabica trên sàn New York tối ngày 26/11 có xu hướng giảm nhẹ. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 là 168.15 US cent/lb, giảm 0,53% tương đương 0,90 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các nhà quan sát, sau thời gian bị thời tiết khô nóng trong vài tuần qua, các vùng trồng cà phê Arabica chính ở miềm nam Brasil đã có mưa thuận lợi, tuy nhiên sự thiệt hại do khô hạn gây ra cho vụ mùa theo chu kỳ “hai năm một” sắp tới chưa thể đánh giá được mà cần có thêm thời gian.

Giá cà phê Robusta có sự hỗ trợ sau báo cáo của FAS ước tính sản lượng Việt Nam trong niên vụ 2023/2024 sẽ giảm xuống 27,8 triệu bao từ ước tính 31,3 triệu bao hồi tháng Năm vì thời tiết không thuận lợi do hiện tượng El Nino gây ra ngay từ đầu vụ mới. Ước tính tồn kho gối vụ chuyển sang giảm xuống chỉ còn 390.000 bao thay vì 2,76 triệu bao như ước tính trước đó.

Giá cà phê trong nước tăng 600 - 700 đồng/tấn

Giá cà phê trong nước tối ngày 26/11/2023 như sau, giá cà phê duy trì ở mức tăng, mức giá tăng từ 600-700 đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 58.200 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk 58.200 đồng/kg.

Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 26/11/2023 ở mức giá khá với 58.200 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 58.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 58.500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 58.600 đồng/kg.