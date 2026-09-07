Giá dầu thế giới có thể tăng đạt mốc 100 USD/thùng



Theo dữ liệu của Kpler, trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 8 tàu hàng đi qua eo Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, trung bình có 4 tàu lưu thông mỗi ngày. Trong thời điểm 10 ngày, mức trung bình tại thời điểm ngày 6/9 chỉ đạt 10 tàu, thấp hơn mức trung bình 10 ngày tại thời điểm ngày 4/9 với 15 tàu lưu thông. Hầu hết tàu đi qua eo Hormuz cuối tuần qua là theo tuyến lưu thông do Iran chỉ định.

Nguyên nhân lượng tàu đi qua eo Homruz tiếp tục giảm là do căng thẳng gia tăng trở lại giữa Mỹ và Iran. Trong các ngày từ 3-5/9, Mỹ và Iran liên tục mở rộng tấn công. Trong đó, các cuộc tập kích ngày 5/9 chủ yếu diễn ra trên biển, tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman.

Tần suất tàu qua eo biển Hormuz ảnh hưởng lớn đến giá dầu thế giới

Lực lượng Mỹ đã tấn công và phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran. Washington sáng 7/9 cũng thông báo, đã chặn tổng cộng 92 tàu liên quan Tehran kể từ khi áp đặt trở lại biện pháp hạn chế với các cảng của Iran từ giữa tháng 7. Về phần mình, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát eo Hormuz, bao gồm chuẩn bị công bố vùng hạn chế lưu thông tại vịnh Ba Tư.

Việc căng thẳng bùng phát và lượng tàu đi qua eo Hormuz suy giảm, đã khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới bật tăng trở lại. Trong phiên giao dịch sáng 7/9, dầu Brent biển Bắc tăng 0,54%, lên mức 96,80 USD/thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,72%, đạt mức 92,14 USD/thùng. Trong tuần trước, dầu Brent đã tăng giá tới 7,8%, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ thậm chí tăng gần 10%.

Một số phân tích nhận định, nếu căng thẳng eo Hormuz tiếp tục leo thang, giá dầu thô thế giới có thể trở lại mốc 100 USD/thùng ngay trong tuần này.