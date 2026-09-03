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CPI 8 tháng tăng 4,45%, giá xăng dầu tiếp tục gây áp lực lên mặt bằng giá

Thứ Năm, 10:44, 03/09/2026
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VOV.VN - Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới. Tính chung 8 tháng, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5%.

Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2026 và 8 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố sáng nay 3/9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, trong đó có 10 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng; 1 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Trong 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất, 4,09% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,41 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu diesel tăng 22,15% và giá xăng tăng 9,53% theo các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

cpi 8 thang tang 4,45 , gia xang dau tiep tuc gay ap luc len mat bang gia hinh anh 1

Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ khác cũng tăng giá, gồm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05% do giá một số loại thuốc tăng nhẹ khi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng; Nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,08%; Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,10%; Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,11% do nhu cầu mua sắm chuẩn bị năm học mới tăng; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12% do nhu cầu tiêu dùng cùng với chi phí nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%, chủ yếu do chi phí nguyên nhiên vật liệu và nhân công sản xuất tăng; Nhóm giáo dục tăng 0,47%.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03% so với tháng trước (góp phần làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm). Trong đó: chỉ số giá nhóm thực phẩm giảm 0,05%; lương thực giảm 0,04%; dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,01%.

CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%

CPI bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,71% (làm CPI chung tăng 1,52 điểm phần trăm). Nhóm giao thông tăng 5,38% (làm CPI chung tăng 0,54 điểm phần trăm).

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Xăng dầu kéo CPI tháng 7 giảm, nhưng lạm phát 7 tháng vẫn tăng 4,39%

VOV.VN - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng năm 2026, CPI vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,19%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,76% (làm CPI chung tăng 1,70 điểm phần trăm); hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,46% (làm CPI chung tăng 0,16 điểm phần trăm); đồ uống và thuốc lá tăng 3,67% (làm CPI chung tăng 0,06 điểm phần trăm).

Nhóm giáo dục tăng 3,42% (làm CPI chung tăng 0,2 điểm phần trăm); thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,79% (làm CPI chung tăng 0,14 điểm phần trăm); văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,71%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,03%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,08%; thông tin và truyền thông tăng 0,09%.

Lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,45% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Giá vàng trong nước giảm, USD cũng đi xuống

Giá vàng trong nước biến động không cùng chiều với giá vàng thế giới. Bình quân giá vàng thế giới tháng 8 (tính đến ngày 25/8/2026) ở mức 4.377,25 USD/ounce, tăng 7,22% so với tháng trước. Giá vàng thế giới tăng chủ yếu do đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, dòng vốn đầu tư vào các quỹ vàng tăng mạnh; đồng thời, bất ổn địa chính trị tại Iran và khu vực Trung Đông tiếp tục làm gia tăng nhu cầu đối với vàng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 giảm 0,65% so với tháng trước; tăng 16,98% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 6,27% so với tháng 12/2025. Bình quân 8 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 46,98% so với cùng kỳ năm trước.

cpi 8 thang tang 4,45 , gia xang dau tiep tuc gay ap luc len mat bang gia hinh anh 2

Giá đô la Mỹ trong nước biến động cùng chiều với giá thế giới. Chỉ số USD bình quân trên thị trường quốc tế tháng 8 (tính đến ngày 25/8/2026) đạt mức 99,65 điểm, giảm 1,17 điểm so với tháng trước chủ yếu do đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế trong bối cảnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ thay đổi và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 giảm 0,38% so với tháng trước; giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 0,38% so với tháng 12/2025. Bình quân 8 tháng năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước.

Cẩm Tú/VOV.VN
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