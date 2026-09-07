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Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Giá dầu tiếp tục tăng sau các vụ tấn công tàu tại Hormuz

Thứ Hai, 08:43, 07/09/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (7/9), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 cent/thùng lên 96,80 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 92,14 USD/thùng, tăng 66 cent/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay (7/9), tiếp tục tăng khi các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran, nhằm vào các tàu thuyền đi lại ở eo biển Hormuz và các khu vực khác làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài từ Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 cent/thùng, tương đương 0,54%, lên 96,80 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 92,14 USD/thùng, tăng 66 cent/thùng, tương đương tăng 0,72%.

Tuần trước, giá dầu Brent tăng 7,8% trong khi giá dầu WTI tăng gần 10% sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công lẫn nhau, gây ra sự sụt giảm lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz, nơi trước đây chiếm 1/5 nguồn cung dầu của thế giới. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ngày 5/9 cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công 3 tàu chở dầu của Iran, trong đó có 1 tàu ngoài khơi đảo Kharg, gần trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết, họ đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua các tuyến đường trái phép ở eo biển Hormuz, cũng như 3 tàu khác của Mỹ ở các khu vực khác.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, trung bình mỗi ngày có 10 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz trong 10 ngày qua, mức thấp nhất kể từ tháng Năm. OPEC+ đã giữ nguyên chính sách sản lượng dầu mỏ trong tháng 10 tại cuộc họp hôm Chủ nhật, nhóm các nhà sản xuất dầu khí cho biết, họ cần phải thống nhất hạn ngạch mới trước khi quyết định các bước sản lượng tiếp theo.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một bản ghi chú rằng, một cuộc đối đầu kéo dài, xen kẽ bởi các hành động quân sự có tính toán từ phía Mỹ và Iran, dường như là kịch bản khả thi nhất và có khả năng làm chậm quá trình phục hồi hoàn toàn nguồn cung ở Trung Đông.

“Dự kiến ​​xuất khẩu dầu mỏ khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục bị hạn chế trong dài hạn, trước khi dần dần mở cửa trở lại vào cuối quý IV/2026", các nhà phân tích của ANZ nhận định đồng thời nói thêm rằng, sản lượng thông qua dự kiến ​​sẽ không trở lại mức trước chiến tranh cho đến cuối quý I hoặc đầu quý II/2027.

Dự báo ngắn hạn dầu Brent tăng lên 95 USD/thùng

Theo Reuters, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp so với thông lệ. Tình trạng gián đoạn vận chuyển cũng gây áp lực lên nguồn cung nhiên liệu tinh chế tại Mỹ. Giá dầu diesel tại nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục khi các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bị ảnh hưởng.

Hiện giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên ở mức 92,68 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đứng ở 91,48 USD/thùng.

Theo ông Norbert Rucker, Trưởng bộ phận kinh tế và nghiên cứu thế hệ mới của Julius Baer, thị trường dầu đang chịu tác động từ những bất ổn liên quan đến xung đột Mỹ - Iran. Việc giao tranh tái diễn và chưa có dấu hiệu tháo gỡ bế tắc đang làm gia tăng phần bù rủi ro trong giá dầu.

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Thị trường dầu đang chịu tác động từ những bất ổn liên quan đến xung đột Mỹ - Iran     Ảnh: Reuters

Dù vậy, ông Rucker cho rằng chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy những diễn biến leo thang trong tuần đã làm suy giảm đáng kể lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông hoặc khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Theo chuyên gia này, tâm lý lo ngại và bất an của giới đầu tư hiện là yếu tố chính thúc đẩy giá dầu tăng.

Trong khi đó, Citi đã điều chỉnh tăng dự báo giá dầu Brent bình quân quý III lên 86 USD/thùng. Ngân hàng này cho rằng quá trình khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz có thể kéo dài hơn dự kiến.

Các chuyên gia của ANZ cũng nâng dự báo ngắn hạn đối với dầu Brent lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá có thể tiếp tục tăng nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Giá xăng trong nước ổn định

Sau kỳ điều hành ngày 3/9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước đang được áp dụng ở các mức khác nhau. Trong đó, các loại xăng có giá từ 22.480 đến 24.570 đồng/lít, tùy chủng loại.

Cụ thể, xăng E5RON92 hiện có giá 22.480 đồng/lít. Xăng E10RON95-III được bán ở mức 23.270 đồng/lít, trong khi E10RON95-V có giá 24.570 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá dầu diesel 0.05S hiện ở mức 27.740 đồng/lít. Dầu hỏa có giá 26.730 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S được bán ở mức 17.640 đồng/kg.

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Xăng có giá từ 22.480 đến 24.570 đồng/lít tùy chủng loại.

Các mức giá trên được áp dụng sau kỳ điều hành ngày 3/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, căn cứ diễn biến giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới. Theo cơ quan điều hành, trong khoảng thời gian từ ngày 27/8 đến ngày 3/9, giá thành phẩm xăng dầu thế giới diễn biến không đồng nhất giữa các mặt hàng.

Giá RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 bình quân đạt 117,026 USD/thùng. Giá RON95 dùng pha chế xăng E10RON95-III ở mức 121,018 USD/thùng.

Đối với các mặt hàng dầu, giá diesel 0,05S bình quân ở mức 154,700 USD/thùng, trong khi giá dầu mazut 180CST 3,5S đạt 586,062 USD/tấn.

Trong kỳ điều hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít hoặc kg đối với dầu diesel và dầu mazut, sử dụng nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước. Quỹ Bình ổn giá không được chi đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Mặt bằng giá hiện tại tiếp tục chịu tác động từ diễn biến của thị trường dầu thế giới, trong đó tình hình địa chính trị và hoạt động vận chuyển năng lượng là những yếu tố được thị trường quan tâm.

PV/VOV.VN
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