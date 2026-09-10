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Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng khi xung đột leo thang

Thứ Năm, 05:00, 10/09/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent kỳ hạn đã vượt mốc 100 USD/thùng khi xung đột leo thang tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu; diễn biến này bắt kịp đà tăng của giá dầu và nhiên liệu trên thị trường giao ngay vốn đã vượt qua ngưỡng tâm lý này từ trước đó.

Theo Reuters, giá dầu thô Brent đã tăng 2,77 USD (tương đương 2,83%) lên mức 100,69 USD/thùng, sau khi có lúc chạm mốc 100,95 USD. Giá dầu thô WTI cũng tăng 2,18 USD (tương đương 2,34%) lên 95,21 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.

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Ảnh minh hoạ

Kể từ khi cuộc xung đột liên quan đến Iran bùng phát vào ngày 28/2, giá dầu Brent đã tăng vọt, chạm mức đỉnh 126,41 USD/thùng vào ngày 30/4.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: "Việc giá dầu Brent tiến sát và quay lại ngưỡng trên 100 USD/thùng phản ánh thực tế là thị trường đang ngày càng phải thay đổi quan điểm về thời gian cuộc khủng hoảng tại Trung Đông tiếp tục kìm hãm nguồn cung từ khu vực này."

Trong tuần này, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) nhắm vào cơ sở năng lượng của Arab Saudi đã gây ra hỏa hoạn tại các công trình dầu khí, làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột sẽ leo thang nghiêm trọng.

Các cuộc tấn công này cũng đe dọa hoạt động vận chuyển dầu thô qua Biển Đỏ – tuyến đường thay thế quan trọng cho eo biển Hormuz, nơi dòng chảy dầu khí vốn đã bị hạn chế đáng kể.

Trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài sáu tháng qua leo thang mạnh mẽ, các lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều tàu chở dầu của Iran, trong khi Iran nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan và tấn công các tàu thuyền khác.

Rủi ro về nguồn cung tăng

"Giới đầu tư dường như đang tính đến kịch bản xung đột kéo dài hơn tại Trung Đông, cũng như rủi ro việc leo thang các cuộc tấn công quân sự gần đây sẽ làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ từ khu vực này," ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định.

"Rủi ro then chốt là liệu các vụ tấn công tàu chở dầu gần đây có dẫn đến việc giảm các hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu (ship-to-ship transfers) tại Vịnh Oman hay không; hoạt động này vốn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu cho thị trường toàn cầu và kiềm chế đà tăng giá."

Ngày càng nhiều ngân hàng, bao gồm Goldman Sachs, Bank of America và HSBC, đã nâng dự báo giá dầu thô trong những ngày gần đây.

Theo ông Claudio Galimberti, Chuyên gia kinh tế trưởng của Rystad Energy, trong tuần trước khi giao tranh tái diễn vào ngày 30 tháng 8, lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt khoảng 8 đến 9 triệu thùng/ngày – gấp đôi so với tuần trước đó – mặc dù gần đây con số này đã giảm xuống dưới mức 2 triệu thùng/ngày.

PV/VOV.VN
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