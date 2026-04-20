Giá dưa hấu giảm còn 3.000 đồng/kg, nông dân lo lắng giữa vụ mùa

Tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây), những thửa ruộng dưa hấu xanh mướt, trái đã chín nhưng vẫn chưa được thu hoạch do khó tìm đầu ra, nông dân đứng ngồi không yên. Bà con bỏ công sức, chi phí đầu tư để làm vụ dưa nhưng có nguy cơ không thu hồi được vốn.

Nông dân mang xe tải ra tận ruộng để thu hoạch dưa đưa về điểm tập kết bán lẻ

Ông Hoàng Văn Hiền, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị thuê 1,7 ha đất cách nhà gần 10 km để trồng dưa hấu. Gia đình ông dựng lều ăn ngủ tại ruộng để chăm sóc, bảo vệ dưa. Năm nay thời tiết thuận lợi nên dưa hấu được mùa. Mới bước vào đầu vụ thu hoạch nhưng ông vẫn chưa thể liên hệ được với các thương lái để tiêu thụ. Dưa đã chín còn nằm ngoài ruộng, cả nhà ông đứng ngồi không yên. Ông Hoàng Văn Hiền lo lắng, giá dưa hiện nay rất thấp, chưa đến 3.000 đồng/kg, trừ chi phí thuê đất, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bơm tưới và ngày công lao động, nông dân đối mặt nguy cơ thua lỗ. “Năm nay nguồn cung vượt quá cầu, lượng dưa đổ về các chợ quá lớn nên biến động về giá cả bấp bênhthành giảm. Như gia đình tôi làm 1,7 ha tính sau khi trừ chi phí lỗ mất tầm 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng”.

Nông dân thuê nhiều nhân công để thu hoạch dưa hấu

Không riêng gia đình ông Hiền, nhiều hộ trồng dưa tại xã Nam Trạch và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chi phí đầu tư lớn nhưng đầu ra bấp bênh. Dưa chín rộ, không thể bỏ mặc ngoài ruộng. Người trồng dưa phải thuê thêm nhân công để thu hoạch, tránh dưa hư hỏng do thời tiết. Trước thực tế này, không ít hộ phải bán lẻ để thu hồi một phần vốn. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn do sức mua thấp.

Nhiều hộ bán lẻ dưa hấu

Xã Nam Trạch được xem là một trong những vựa dưa hấu lớn nhất tỉnh Quảng Trị với 170 hộ trồng gần 300 ha. Năm nay, dưa hấu được mùa, năng suất đạt từ 12- 16 tấn/ha. Tình trạng “được mùa, mất giá” đã lặp lại nhiều năm, trở thành nỗi lo thường trực của người trồng dưa hấu. Sản lượng tăng cao nhưng thị trường thiếu ổn định, phụ thuộc vào thương lái, người nông dân dễ rơi vào thế bị động. Một trong những nguyên nhân là dưa hấu tại tỉnh Quảng Trị thu hoạch cùng thời điểm với các tỉnh như Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, trong khi thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước, chưa xuất khẩu nên nguồn cung tăng cao, gây áp lực lên giá.

Đoàn viên thanh niên xã Nam Trạch giúp nông dân bán dưa

Anh Bùi Quang Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên thôn Đông Thành, xã Nam Trạch cho biết, những ngày qua, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân xã Nam Trạch đã tích cực hỗ trợ kết nối tiêu thụ, quảng bá dưa hấu trên các nền tảng mạng xã hội để giúp nông dân. “Năm nay giá dưa bấp bênh, đoàn viên, thanh niên tổ chức 1 gian hàng để bà con có thể đưa đến tiêu thụ tốt hơn. Chúng tôi mong muốn bà con trong tỉnh hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu giúp nông dân”.

Năm nay, dưa hấu được mùa, năng suất cao

Dưa hấu ở xã Nam Trạch chất lượng tốt nhưng việc sản xuất vẫn mang tính tự phát, thiếu liên kết giữa người trồng, doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ. Giá mua xuống thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của bà con, trong khi giá vật tư đầu vào hiện nay ở mức cao.

Giá dưa hấu còn 3.000 đồng/kg khiến nhiều nông dân lao đao

Ông Lê Đình San, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp các ngành chức năng, doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, hướng tới xây dựng thương hiệu dưa hấu địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đảm bảo đầu ra bền vững cho người nông dân​. “Thời gian tới, để khắc phục tình trạng nay, Hội Nông dân xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các nội dung mà Hội đã triển khai về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm”.