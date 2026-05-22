Gia Lai thúc đẩy kết nối nông sản với chuỗi bán lẻ hiện đại

Với mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương, hội nghị năm nay có sự tham gia của nhiều hệ thống phân phối lớn như Bách hóa Xanh, Central Retail - GO!, Proton và Vinanutrifood Bình Định. Gần 40 sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP đạt chuẩn cùng nhiều đặc sản tiêu biểu của địa phương được giới thiệu, quảng bá tới các đối tác, doanh nghiệp phân phối. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ dài hạn cũng đã được ký kết giữa nông dân, hợp tác xã với các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị.

Trao biên bản kí kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cùng với kết nối cung - cầu, các bên cùng trao đổi về các điều kiện kèm theo như chuẩn hóa mã số vùng trồng, tiêu chuẩn sản xuất xanh, cùng các giải pháp đưa nông sản Gia Lai tham gia sâu hơn vào chuỗi bán lẻ hiện đại.

Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công thương Gia Lai cho biết: “Các sản phẩm của các phường xã đều là những sản phẩm có chất lượng được chứng nhận và đạt các chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, OCOP 3, 4 sao rất thuận lợi cho việc kết nối tiêu thụ cho các đơn vị thu mua lớn, khi họ nhìn vào hồ sơ chứng nhận sản phẩm thì rất yên tâm trong việc tổ chức thu mua. Hy vọng sau hội nghị kết nối hôm nay nhiều hợp đồng giữa các bên sẽ được kí kết, tạo nên các chuỗi tiêu thụ nông sản bền vững cho Gia Lai”.