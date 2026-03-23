Giá vàng SJC chênh kỷ lục gần 30 triệu/lượng, nhà đầu tư “trắng tay” vì lỗ nặng

Giá vàng chênh lệch kỷ lục

Thị trường vàng trong nước đang trải qua những ngày biến động mạnh khi giá vàng thế giới liên tục lao dốc, nhưng giá vàng trong nước lại có những phản ứng trái chiều. Hiện tượng này không chỉ tạo ra mức chênh lệch kỷ lục giữa thị trường nội địa và quốc tế mà còn đặt ra những thách thức lớn về quản lý kinh tế cũng như rủi ro tiềm ẩn cho người dân khi tham gia giao dịch vào thời điểm này.

Cụ thể giá vàng 10h sáng ngày 23/03/2026, trong khi giá vàng thế giới đã giảm sâu xuống ngưỡng 4.361 USD/ounce, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI… vẫn neo ở mức rất cao, dao động quanh ngưỡng 167 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới gần 30 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh gần 30 triệu đồng/lượng là mức kỷ lục hầu như chưa từng thấy từ trước tới nay.

Không chỉ chênh lệch với thế giới, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các cửa hàng cũng được đẩy lên cao 3 triệu đồng/lượng. Việc nới rộng biên độ này là cách để các cửa hàng đẩy rủi ro sang phía người mua trong bối cảnh thị trường biến động quá nhanh. Đối với nhà đầu tư cá nhân, khi vừa rời khỏi cửa hàng vàng, họ đã ngay lập tức đối mặt với khoản lỗ chênh lệch mua bán này, chưa kể đến rủi ro từ việc giá thế giới có thể tiếp tục điều chỉnh sâu hơn.

Theo các chuyên gia kinh tế, mức chênh lệch quá lớn này cho thấy giá vàng trong nước đang bị "đội" lên quá cao so với giá trị thực thực tế. Nguyên nhân của sự chênh lệch này chủ yếu đến từ sự khan hiếm nguồn cung và tâm lý phòng thủ của các đơn vị kinh doanh vàng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng thường có xu hướng điều chỉnh giá bán ra chậm hơn đà giảm của thế giới để bảo vệ biên lợi nhuận trước lượng hàng tồn kho giá cao. Điều này vô hình trung đẩy người tiêu dùng vào thế phải mua vàng với mức giá đắt đỏ hơn nhiều so với giá trị thực tế.

Ông Đoàn Duy Tú phân tích, khi thị trường ổn định, chênh lệch thường chỉ 5-7 triệu đồng/lượng, còn khi biến động mạnh, mức chênh lệch cao nhất chỉ 14-20 triệu đồng/lượng. Khi người dân mua vàng ở vùng giá này, họ không chỉ đối mặt với việc giá thế giới giảm, mà còn có nguy cơ lỗ nặng nếu thị trường trong nước đột ngột điều chỉnh để thu hẹp khoảng cách với thế giới.

Ông Tú cho hay: “Khi nhiều người hoảng loạn xếp hàng mua vàng, giá chênh lệch trong nước bị đẩy lên cao, nghĩa là mỗi lượng vàng người mua phải trả thêm hàng chục triệu đồng chỉ vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, chứ không phải giá trị thực của kim loại”.

Người mua vàng, từ kỳ vọng sinh lời đến áp lực thua lỗ

Chính khoảng chênh lớn này đã đẩy nhiều nhà đầu tư cá nhân vào trạng thái thua lỗ nặng nề chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người có tâm lý mua vàng để tích trữ, giữ tài sản không bị mất giá, nay lại phải ngậm ngùi chứng kiến khoản tiền tiết kiệm của mình "bốc hơi".

Câu chuyện của anh H. tại Hà Nội là một minh chứng điển hình cho áp lực thua lỗ hiện nay. Anh đã bỏ ra 885 triệu đồng để mua 5 lượng vàng với mức giá 177 triệu đồng/lượng. Khi giá thị trường lùi về mức 162 triệu đồng/lượng nếu bán ra lúc này, anh chỉ thu về được 810 triệu đồng. Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn giữ vàng, anh H. đã lỗ ngay 75 triệu đồng so với số vốn ban đầu.

Không chỉ riêng anh H., nhiều nhà đầu tư khác cũng đang rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" vì rút tiền tiết kiệm để mua vào vì nghĩ đây là giá hời. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, khoản đầu tư đã bị lỗ.

Chị M chia sẻ: “Thấy vàng từ 188 triệu đồng/lượng giảm về 180 triệu đồng/lượng, tôi đã rút tiền tiết kiệm để mua vào. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, tôi mất gần 200 triệu đồng. Giờ không biết nên bán cắt lỗ hay giữ tiếp, bán thì tiếc, giữ lại sợ vàng lại xuống tiếp”, chị M nói.

Ngay cả những người từng có lãi lớn cũng không đứng ngoài vòng xoáy này. Anh T., một người từng lãi gần 300 triệu đồng từ những đợt sóng trước, cho biết hiện tại số lãi của anh chỉ còn khoảng 40 triệu và đang đối mặt với nguy cơ âm vào vốn. Những con số thực tế này là lời cảnh báo rõ ràng nhất về rủi ro khi đầu tư vào vàng trong bối cảnh chênh lệch giá quá cao. Khi mức vênh đạt ngưỡng kỷ lục 30 triệu đồng, bất kỳ một sự điều chỉnh nào từ chính sách cũng có thể khiến người mua chịu thiệt hại lớn.

Ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng phòng môi giới Công ty chứng khoán SSI cho rằng, khi mức chênh vượt quá ngưỡng an toàn, thị trường sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm với các quyết định chính sách. Chỉ cần một động thái can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước như tăng cường đấu thầu vàng hoặc thay đổi cơ chế quản lý SJC, mức chênh lệch 30 triệu đồng có thể bị thu hẹp đột ngột, gây thiệt hại lớn cho những người mua đuổi ở vùng giá cao. Do đó, việc quan sát kỹ lưỡng và đa dạng hóa danh mục đầu tư thay vì dồn vốn vào vàng lúc này là chiến lược cần thiết để bảo toàn tài sản.

Ông Thế chi sẻ: “Khoảng chênh kỷ lục này là cảnh báo giá vàng trong nước hiện không phản ánh giá trị thực của kim loại. Đây là thời điểm cần cân nhắc kỹ khi đầu tư, đặc biệt nếu định lướt sóng hay mua tích trữ ngắn hạn”.

Còn ông Đoàn Duy Tú cho rằng, việc giữ tâm lý bình tĩnh lúc này là cực kỳ quan trọng. Khi mức chênh lệch đạt ngưỡng 30 triệu đồng, thị trường đang ở trạng thái cực kỳ nhạy cảm. Người dân không nên chạy theo đám đông hoặc rút hết tiền tiết kiệm để mua vàng vào lúc này, bởi rủi ro "đu đỉnh" là rất lớn. Việc đa dạng hóa các kênh đầu tư hoặc chờ đợi thị trường ổn định trở lại sẽ là lựa chọn an toàn hơn để bảo vệ tài sản của mình.

