Giá vàng hôm nay 11/9: Giá vàng SJC neo ở mức 146,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ổn định quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chiều 10/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch sáng 10/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143,6– 146,6 triệu đồng/lượng, ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 10/9, giá vàng SJC bán ra 146,6 triệu đồng/lượng

Chiều 10/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán),giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới giảm

Trong phiên giao dịch chiều 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.393,60 USD/oz, giảm so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/9: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,53 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,07 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.