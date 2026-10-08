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Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC đi ngang ở mức 143 triệu đồng/lượng

Thứ Năm, 08:59, 08/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 8/10, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng 140 - 143 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 17 USD/oz lên 4.134,2 USD/oz.

Vàng miếng ổn định ở 143 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 140 triệu đồng/lượng; giá bán 143 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h46’ sáng 8/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140 -143 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 7/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay cũng không có thay đổi. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 139 - 143 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 7/10. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 7/10 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.134,2 USD/oz, tăng 17 USD/oz so với giá đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/10: 1 USD = 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng SJC 12,7 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng

Trong phiên giao dịch trước đó, chiều 7/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức mua vào 140 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 7/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 7/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 8 10 vang sjc di ngang o muc 143 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng chiều 7/10

Chiều 7/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 139,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với đầu giờ sáng 7/10. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với sáng 7/10.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Cuối giờ chiều 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.117,7 USD/oz, giảm 34,76 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 7/10: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,83 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,17 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Vàng thế giới đang chịu sức ép từ những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Đồng USD mạnh thường khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây áp lực lên nhu cầu. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu và triển vọng lãi suất cũng tiếp tục là những biến số quan trọng đối với kim loại quý.

Theo thông tin thị trường ngày 7/10, nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 để tìm kiếm manh mối về quan điểm của các quan chức Fed đối với lãi suất. Nếu biên bản cho thấy lập trường tiền tệ tiếp tục nghiêng về hướng thắt chặt, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy Fed thận trọng hơn có thể tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của vàng vẫn nhận được một lực hỗ trợ đáng chú ý từ nhu cầu của các ngân hàng trung ương. Theo World Gold Council, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng 39 tấn vàng trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng mua ròng được báo cáo từ đầu năm lên 170 tấn. Trung Quốc tiếp tục là một trong những quốc gia mua vàng nổi bật, trong khi Ba Lan cũng duy trì tốc độ tích lũy mạnh.

PV/VOV.VN
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