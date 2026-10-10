Giá vàng hôm nay 10/10: Giá vàng thế giới tăng

Giá vàng hôm nay 10/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng, giá bán là 144,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Ôn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, sáng ngày 10/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,194.4 USD/oz, tăng 12 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/10: 1 USD = 26.070 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng nay.

Phiên giao dịch chiều tối ngày 9/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng; giá bán là 144,8 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên lúc sáng). Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 140,3– 143,3 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 9/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 141,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều ngày 9/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.182,4 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/10: 1 USD = 26.070 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Fed tăng lãi suất làm giảm tính hấp dẫn của vàng

Giá vàng thế giới giảm do đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này. Thị trường phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, nhưng vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 là 85% - theo công cụ FedWatch của CME.

“Lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, điều đó đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu và USD”, Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals cho biết.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kansas City Jeff Schmid cho rằng, việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi phải tăng lãi suất thêm nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco - Mary Daly cũng cho biết, lộ trình chính sách sẽ phụ thuộc vào việc áp lực lạm phát có tiếp tục hay không. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Các chuyên gia cho rằng, việc Mỹ công bố kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá nhiên liệu, là 1 trong những nguyên nhân khiến vàng không thể duy trì đà tăng, sau báo cáo việc làm yếu.

Động thái này góp phần khiến lợi suất trái phiếu tăng trở lại, qua đó gây áp lực lên nhiều nhóm tài sản, trong đó có kim loại quý. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc vàng hiện diện rất hạn chế trong danh mục của các tổ chức, thực ra lại là một trong những lý do lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng.