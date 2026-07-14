Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng trong nước giảm tiếp về 148,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm tiếp 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 14/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 145,4 triệu đồng/lượng; giá bán 148,4 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục giảm

Cuối phiên giao dịch 13/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng thay đổi giảm sâu so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,4 - 147,9 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng giá mua và giảm 500.000 đồng/lượng giá bán so với đầu phiên sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 143 – 146,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/lượng giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 143 - 147 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng giá mua và giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới giảm tiếp khi mở phiên giao dịch ngày 13/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.064,9 USD/oz, giảm 20 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 13/7: 1 USD = 26.460 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 18,9 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 13/7.

Giá vàng chịu áp lực từ USD và lợi suất trái phiếu

Đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng giá đã gây áp lực, khiến kim loại quý giảm. Theo Reuters, động thái giảm giá của vàng diễn ra khi giới đầu tư nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất, chỉ 1 ngày trước khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh lần đầu điều trần trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi phiên điều trần đầu tiên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ vào ngày 14/7, cùng số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6, nhằm tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ cũng như quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp cuối tháng.

Theo ông Alex Kuptsikevich, các yếu tố địa chính trị đáng lẽ phải là động lực hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại cho thấy thị trường chưa phản ứng mạnh. “Thị trường dầu mỏ phần lớn đang phớt lờ những phát biểu mang tính đối đầu, trong khi thị trường trái phiếu cũng chưa quay trở lại kỳ vọng về một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Điều đó khiến giá vàng tiếp tục điều chỉnh theo một xu hướng giảm tương đối có trật tự”, ông Alex Kuptsikevich phân tích.

Dù vậy, chuyên gia của FxPro cho rằng, vùng 4.000 USD/oz sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Hiện tại, giá vàng giảm trong vùng gần như không có nhiều ngưỡng hỗ trợ đáng kể. Tuy nhiên, khi tiến sát mốc 4.000 USD/oz, vàng sẽ có lực hỗ trợ sẽ mạnh hơn rất nhiều.