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Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC bán ra 143,6 triệu đồng/lượng

Chủ Nhật, 05:10, 18/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 18/10, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch sáng ngày 17/10. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ổn định ở mức 4.165,4 USD/oz.

Vàng SJC ổn định 

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều 17/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,6 triệu đồng/lượng; giá bán là 143,6 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 18 10 vang sjc ban ra 143,6 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều 17/10, vàng SJC bán ra 143,6 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch chiều 17/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Biên độ chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG được Doji niêm yết ở mức 139,1 – 143,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 17/10. Biên độ chênh lệch đang là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đi ngang

Chiều ngày 17/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm, hiện đang ở mức 4.165,4 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/10: 1 USD = 26.080 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,88 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,72 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Theo ông, Fed đang đối mặt với thách thức cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và việc bảo đảm các quyết định chính sách tiền tệ không bị chi phối bởi những tranh luận chính trị.

Trong khi đó, Ryan McKay, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định giá vàng vẫn gặp khó khăn trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce. Việc kim loại quý chưa thể chinh phục mốc giá này đã thúc đẩy các quỹ đầu cơ bán ra. Áp lực bán càng gia tăng sau khi số liệu lạm phát được công bố cao hơn dự báo.

Dù vậy, triển vọng của vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF vàng và nhu cầu mua vàng tương đối ổn định của các ngân hàng trung ương. Đây được xem là những yếu tố giúp giá vàng giữ vững vùng hỗ trợ 4.000–4.100 USD/ounce.

Các chuyên gia TD Securities cũng dự báo Fed chưa tăng lãi suất trong tháng 10. Tuy nhiên, lạm phát kéo dài có thể buộc cơ quan này duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian lâu hơn dự kiến. Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế tích cực hơn kỳ vọng có thể làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tháng tiếp theo.

Lê Thanh/VOV.VN
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