Giá vàng hôm nay 19/3: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Mở cửa phiên giao dịch sáng 19/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 175,4 triệu đồng/lượng; giá bán 178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 18/3. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 175,4 – 178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giá bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/3. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 19/3, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng đồng loạt giảm so với phiên liền trước. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 175,1 – 178,1 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chiều 18/3.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 175,4 – 178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra so với chiều 18/3.

Đầu giờ sáng 19/3 (giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng được niêm yết ở mức 4.855,9 USD/oz, giảm 112,3 USD/oz so với cuối giờ chiều 18/3.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/3: 1 USD = 26.325 VND, giá vàng thế giới tương đương 154,01 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 24,39 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước "cố thủ" ở 183 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay cuối phiên giao dịch ngày 18/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 180 triệu đồng/lượng; giá bán 183 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào và bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 18/3, giá vàng nhẫn của rất ít thương hiệu vàng tại Hà Nội có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 179,7 -186 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng.

Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 179,2 - 182,7 triệu đồng, giảm 800.000 đồng/lượng giá mua và giá bán so với đầu phiên. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng, không đổi giá mua - bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới giảm sâu khi mở phiên giao dịch 18/3 tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, thời điểm 18h (giờ Việt Nam), giá vàng được niêm yết ở mức 4.968,2 USD/oz, giảm 40 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/3: 1 USD = 26.320 VND, giá vàng thế giới tương đương 157,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 26 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 18/3.

Vàng mất giá trước áp lực mạnh lên của USD

Giá vàng thế giới duy trì đà giảm khi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến leo thang cuộc xung đột Mỹ - Israel. Thị trường đang trong trạng thái “giằng co” khi nhà đầu tư theo dõi các yếu tố vĩ mô, như biến động của đồng USD; lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến đi xuống của giá vàng chủ yếu chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. Bên cạnh đó, lo ngại lạm phát liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển, hỗ trợ đồng bạc xanh.

Theo một số phân tích, nếu lợi suất tiếp tục tăng trong bối cảnh giá năng lượng đi lên, vàng có thể chịu áp lực do chi phí cơ hội nắm giữ cao hơn. Ở chiều ngược lại, rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố hỗ trợ, hạn chế đà giảm sâu của kim loại quý này. Tuy nhiên, trong trường hợp biến động thị trường gia tăng, nhà đầu tư có thể bán vàng để đảm bảo thanh khoản, tạo áp lực điều chỉnh ngắn hạn.