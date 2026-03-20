Giá vàng hôm nay 20/3: Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.654USD/oz

Giá vàng hôm nay, sáng 20/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 171,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 174,3 triệu đồng/lượng giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 8h40 sáng 20/3, Tập đoàn DOJI công bố giá vàng mua vào và bán ra lần lượt là 171,3 triệu đồng/lượng và 174,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày 19/3. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tại DOJI tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn giảm 1,2 triệu đồng/chỉ so với phiên giao dịch liền trước. DOJI đang niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 171,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

SJC giữ giá vàng nhẫn loại từ 1-5 chỉ trong khoảng 171,3- 174,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/chỉ so với phiên liền trước. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 171,3-174,3 triệu đồng/lượng chênh lệch hai chiều mua-bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm 58 USD/oz so với phiên giao dịch ngày 19/3 (theo giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.654 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/3: 1 USD = 26.33 VND, giá vàng thế giới tương đương 147,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 26,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục lao dốc

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 172,5 triệu đồng/lượng; giá bán 175,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 172,5 – 175,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giá bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 19/3. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 19/3, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng đồng loạt giảm so với sáng cùng ngày. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 172,2 – 175,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 172,5 – 175,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra so với sáng 19/3.

Cuối giờ chiều 19/3 (giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng được niêm yết ở mức 4.712,1 USD/oz, giảm 143,8 USD/oz so với cuối giờ chiều 18/3.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/3: 1 USD = 26.325 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 26,05 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.