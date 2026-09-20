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Giá vàng hôm nay 20/9: Vàng SJC duy trì mức bán ra 147,6 triệu đồng/lượng

Chủ Nhật, 05:00, 20/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 20/9, giá vàng SJC ổn định ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đi ngang ở mức 4.378,45 USD/oz.

Giá vàng SJC giao dịch 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng 

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều 19/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 144,6 triệu đồng/lượng; giá bán 147,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 19/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày 18/9. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng hôm nay, chiều 19/9 công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 144,6 triệu đồng/lượng; giá bán 147,6 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch chiều 19/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với chốt phiên trước đó, chênh lệch giá mua - bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đi ngang

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco phiên giao dịch chiều 19/9 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng đi ngang, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.378,45 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/9: 1 USD = 26.210 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 138,26 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 9,34 triệu đồng/lượng thời điểm chiều 19/9.

Giá vàng thế giới tuần qua tăng mạnh trở lại, lấy lại mốc 4.300 USD

Sau khi chạm đáy 6 tuần vì Fed tăng lãi suất, giá vàng thế giới quay đầu tăng gần 100 USD, lấy lại mốc 4.300 USD và tiếp tục đi lên, hiện gần chạm mốc 4.380 USD. Những phiên trước đó, kim loại quý có thời điểm xuống đáy 6 tuần, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố lần nâng lãi suất tham chiếu đầu tiên sau 3 năm.

Thị trường bật tăng nhờ giá dầu thô và đồng USD Mỹ giảm giá. Nhà đầu tư cũng đang đánh giá thêm động thái nâng lãi suất của Fed. Giám đốc giao dịch kim loại quý David Meger tại High Ridge Futures nhận định, “giá vàng đang diễn biến ngược chiều với giá năng lượng, do áp lực lạm phát. Vì giá dầu đã giảm mạnh, sức ép lên thị trường vàng cũng giảm theo.

Giá dầu thô thế giới đã giảm 2 phiên liên tiếp xuống thấp nhất một tuần, do nỗi lo nguồn cung đã được xoa dịu. Giá USD cũng giảm từ đỉnh 7 tuần, khiến kim loại quý rẻ hơn với người mua bằng các tiền tệ khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đi xuống. Diễn biến này có lợi cho công cụ không trả lãi như vàng.

 

Lê Thanh/VOV.VN
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