Giá vàng hôm nay 21/3: Giá bán vàng SJC giảm còn 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch ngày 21/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 168 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 171 triệu đồng/lượng giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI mở phiên giao dịch 21/3 niêm yết ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng giảm. Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 167 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170,7 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 5,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng giảm 5,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Chênh lệch hai chiều mua-bán của vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 21/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo cập nhật từ sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.496,9 USD/oz tăng nhẹ so với phiên sáng.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/3: 1 USD = 26.339 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 28,3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch ngày 20/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 173,1 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 176,1 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cuối ngày 14/2 niêm yết ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng. Tương tự giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng giữ nguyên so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng giữ nguyên so với đầu phiên sáng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 176,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 173,1-176,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều mua-bán của vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 20/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo cập nhật từ sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.655 USD/oz tăng nhẹ so với phiên sáng.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/3: 1 USD = 26.330 VND, giá vàng thế giới tương đương 147,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 28,5 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng đang trải qua tuần giảm giá thứ ba liên tiếp khi giá vàng về mức hỗ trợ dưới 5.000 USD một ounce.

Theo Kitco News, dữ liệu hải quan Thụy Sĩ công bố hôm qua, xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ đã giảm 18% trong tháng Hai so với tháng trước, xuống mức thấp nhất kể từ khi sụp đổ do thuế quan gây ra vào tháng Tám năm ngoái, do các lô hàng sang Anh và Ấn Độ chậm lại.

Lượng vàng vận chuyển đến Anh - trung tâm giao dịch vàng phi tập trung lớn nhất thế giới từ Thụy Sĩ - trung tâm tinh luyện và trung chuyển vàng thỏi lớn nhất thế giới đã giảm xuống còn 20 tấn trong tháng trước, so với 43 tấn trong tháng Giêng.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ vàng thỏi lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, đã giảm xuống còn 13 tấn trong tháng Hai so với 23 tấn của tháng trước, do giá vàng giao dịch ở mức chiết khấu trên thị trường nội địa trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng yếu.

Thị trường vàng tiếp tục gây thất vọng cho các nhà đầu tư, khi chứng kiến ​​ngày giảm 4% thứ hai liên tiếp kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran - một sự kiện đang tạo ra sự bất ổn kinh tế đáng kể và đẩy giá năng lượng cũng như lạm phát lên cao.

Giá vàng giao ngay hiện đang ở mức 4.610,90 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ đợt bán tháo mạnh sau khi đạt mức cao kỷ lục gần 5.600 USD vào tháng Giêng.