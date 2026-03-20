Giá vàng trong nước giảm nhưng vẫn neo cao so với thế giới

Thứ Sáu, 12:10, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh giảm mạnh trong những ngày gần đây, thị trường vàng trong nước cũng có dấu hiệu sụt giảm nhưng khoảng cách chênh lệch so với giá quốc tế vẫn neo ở mức cao.

Giá vàng thế giới trong phiên 19/3 đã giảm về mức thấp nhất kể từ đầu quý khi chịu áp lực từ lực bán mạnh trên thị trường hàng hóa và nỗi lo về chính sách lãi suất. Vàng tương lai có lúc chạm mức khoảng 4.505 USD/ounce, thấp nhất trong nhiều phiên gần đây, khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao khiến vàng mất sức hấp dẫn.

Trong khi đó, giá vàng trong nước vào ngày 19/3 cũng điều chỉnh theo xu hướng giảm song mức giảm không sâu như giá quốc tế. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng lớn ghi nhận giá bán ra xuống khoảng 173,7-177 triệu đồng/lượng, giảm so với phiên trước nhưng vẫn giữ ở mức cao nếu quy đổi theo giá thế giới, khoảng cách giữa giá vàng thế giới chênh hơn 20 triệu đồng/lượng.

gia vang trong nuoc giam nhung van neo cao so voi the gioi hinh anh 1
Người dân đổ xô đi mua vàng khiến giá vàng trong nước vẫn neo cao.

Sang phiên ngày 20/3/2026, khi giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.654 USD/ounce, giá vàng trong nước vẫn neo quanh mức 174,3 8 triệu đồng/lượng. Sau đó, khi giá thế giới bật tăng từ 4.654 USD lên 4.681 USD, vàng trong nước nhanh chóng điều chỉnh lên 174,8 triệu đồng/lượng và đến 10h30 phút khi giá thế giới đạt 4.723 USD, giá vàng trong nước đã tăng lên 176,1 triệu đồng/lượng (tương đương tăng 13 triệu đồng/lượng), cao hơn vàng thế giới 26,3 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy, giá vàng trong nước phản ứng mạnh theo xu hướng tăng nhưng khi giảm lại chậm hơn.

gia vang trong nuoc giam nhung van neo cao so voi the gioi hinh anh 2
Người dân xếp hàng mua vàng dù giá trong nước chênh cao so với thế giới.

Phân tích về tình trạng “tăng nhanh, giảm chậm” của giá vàng trong nước, một chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng cho rằng, do nhiều người dân và giới đầu tư trong nước coi vàng là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Chính nhu cầu tích lũy cao của người dân và giới đầu tư đã tạo lực đỡ, khiến giá vàng neo ở mức cao bất chấp đà giảm của thế giới.

 Tình trạng "ngược dòng" này không chỉ gây khó khăn cho việc cân đối cung cầu mà còn khiến chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và quốc tế ngày càng nới rộng, trở thành rào cản lớn cho thị trường.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: chênh lệch giá vàng thế giới vàng miếng SJC 2026 giá vàng thế giới giảm mạnh tài sản trú ẩn an toàn tâm lý tích trữ vàng thị trường vàng Việt Nam
Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng trong nước “bất động” ở 183 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng trong nước “bất động” ở 183 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 18/3, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 180 - 183 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới giảm 7 USD/oz còn 5.008,3 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng trong nước “bất động” ở 183 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng trong nước “bất động” ở 183 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 18/3, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 180 - 183 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới giảm 7 USD/oz còn 5.008,3 USD/oz.

Giá vàng đang giảm, có nên chi tiền mua vào không?
Giá vàng đang giảm, có nên chi tiền mua vào không?

VOV.VN - Giá vàng biến động khó lường, tâm lý “bắt đáy” lan rộng, chuyên gia cảnh báo không nên dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư. Việc vay mượn hoặc sử dụng vốn ngắn hạn mua vàng có thể làm tăng áp lực tài chính và rủi ro lớn nếu thị trường bất ngờ đảo chiều.

Giá vàng đang giảm, có nên chi tiền mua vào không?

Giá vàng đang giảm, có nên chi tiền mua vào không?

VOV.VN - Giá vàng biến động khó lường, tâm lý “bắt đáy” lan rộng, chuyên gia cảnh báo không nên dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư. Việc vay mượn hoặc sử dụng vốn ngắn hạn mua vàng có thể làm tăng áp lực tài chính và rủi ro lớn nếu thị trường bất ngờ đảo chiều.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước lại tăng, đắt hơn 24,8 triệu
Giá vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước lại tăng, đắt hơn 24,8 triệu

VOV.VN - Giá vàng thế giới giảm mạnh xuống quanh 4.980 USD/ounce nhưng giá vàng trong nước lại gần như đi ngang, thậm chí tăng nhẹ. Khoảng cách giữa hai thị trường hiện lên tới 24,8 triệu đồng/lượng, làm dấy lên nhiều tranh luận về nghịch lý “tăng nhanh, giảm chậm” và những rủi ro mà nhà đầu tư có thể phải đối mặt.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước lại tăng, đắt hơn 24,8 triệu

Giá vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước lại tăng, đắt hơn 24,8 triệu

VOV.VN - Giá vàng thế giới giảm mạnh xuống quanh 4.980 USD/ounce nhưng giá vàng trong nước lại gần như đi ngang, thậm chí tăng nhẹ. Khoảng cách giữa hai thị trường hiện lên tới 24,8 triệu đồng/lượng, làm dấy lên nhiều tranh luận về nghịch lý “tăng nhanh, giảm chậm” và những rủi ro mà nhà đầu tư có thể phải đối mặt.

