Giá vàng trong nước giảm nhưng vẫn neo cao so với thế giới

Giá vàng thế giới trong phiên 19/3 đã giảm về mức thấp nhất kể từ đầu quý khi chịu áp lực từ lực bán mạnh trên thị trường hàng hóa và nỗi lo về chính sách lãi suất. Vàng tương lai có lúc chạm mức khoảng 4.505 USD/ounce, thấp nhất trong nhiều phiên gần đây, khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao khiến vàng mất sức hấp dẫn.

Trong khi đó, giá vàng trong nước vào ngày 19/3 cũng điều chỉnh theo xu hướng giảm song mức giảm không sâu như giá quốc tế. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng lớn ghi nhận giá bán ra xuống khoảng 173,7-177 triệu đồng/lượng, giảm so với phiên trước nhưng vẫn giữ ở mức cao nếu quy đổi theo giá thế giới, khoảng cách giữa giá vàng thế giới chênh hơn 20 triệu đồng/lượng.

Người dân đổ xô đi mua vàng khiến giá vàng trong nước vẫn neo cao.

Sang phiên ngày 20/3/2026, khi giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.654 USD/ounce, giá vàng trong nước vẫn neo quanh mức 174,3 8 triệu đồng/lượng. Sau đó, khi giá thế giới bật tăng từ 4.654 USD lên 4.681 USD, vàng trong nước nhanh chóng điều chỉnh lên 174,8 triệu đồng/lượng và đến 10h30 phút khi giá thế giới đạt 4.723 USD, giá vàng trong nước đã tăng lên 176,1 triệu đồng/lượng (tương đương tăng 13 triệu đồng/lượng), cao hơn vàng thế giới 26,3 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy, giá vàng trong nước phản ứng mạnh theo xu hướng tăng nhưng khi giảm lại chậm hơn.

Người dân xếp hàng mua vàng dù giá trong nước chênh cao so với thế giới.

Phân tích về tình trạng “tăng nhanh, giảm chậm” của giá vàng trong nước, một chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng cho rằng, do nhiều người dân và giới đầu tư trong nước coi vàng là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Chính nhu cầu tích lũy cao của người dân và giới đầu tư đã tạo lực đỡ, khiến giá vàng neo ở mức cao bất chấp đà giảm của thế giới.

Tình trạng "ngược dòng" này không chỉ gây khó khăn cho việc cân đối cung cầu mà còn khiến chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và quốc tế ngày càng nới rộng, trở thành rào cản lớn cho thị trường.

