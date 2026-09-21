Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng trong nước 144,6-147,6 triệu đồng/lượng

Mở phiên giao dịch sáng 21/9, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,38 - 14,73 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,76 - 5,9 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giá không đổi so với phiên giao dịch trước.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên chiều 20/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 21/9 niêm yết ở mức 144,6- 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 21/9, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 143,6 -147,6 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (21/9) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng tăng 1,7 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.379,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/9: 1 USD = 26.200 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 9,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng trong nước chiều 20/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng, giá bán là 147,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Ảnh minh hoạ

Vì sao Fed tăng lãi suất nhưng giá vàng không giảm?

Trong phiên giao dịch cuối ngày 20/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.377,9 USD/oz, ổn định so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/9: 1 USD = 26.210 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều 20/9.

Theo Kitco News, giới chuyên gia cho biết, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ tư vừa qua và Chủ tịch Kevin Warsh khẳng định rõ ràng rằng các nhà hoạch định chính sách vẫn cam kết kiểm soát lạm phát. Bất chấp những tuyên bố cứng rắn này, thị trường vàng vẫn không hề suy giảm.

Thay vào đó, giá vàng thế giới chốt phiên ở gần mức 4.400 đô la một ounce, đồng thời chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài nhiều tuần.

"Khả năng phục hồi đó rất quan trọng. Các nhà đầu tư đang bắt đầu nhận ra rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất, nhưng không thể giải quyết các vấn đề tài chính của nước Mỹ", các chuyên gia phân tích.

Ở một số khía cạnh, lãi suất cao hơn chỉ làm cho những vấn đề đó trở nên khó khăn hơn. Lãi suất cao hơn có thể làm chậm lạm phát, nhưng cũng làm tăng chi phí trả lãi cho khoản nợ chính phủ hơn 40 nghìn tỷ USD. Chính phủ hiện đã chi hơn 1 nghìn tỷ USD mỗi năm chỉ riêng cho tiền lãi. Lãi suất càng duy trì ở mức cao, bài toán càng trở nên khó khăn hơn. Đây là lý do tại sao lập luận truyền thống cho rằng lãi suất cao hơn tự động gây bất lợi cho vàng ngày càng trở nên không đầy đủ.

Theo các chuyên gia, vàng không cần chính sách tiền tệ nới lỏng để chứng minh giá trị của nó trong danh mục đầu tư. Các nhà đầu tư không chỉ mua vàng vì họ kỳ vọng vào chính sách tiền tệ dễ dàng hơn. Họ mua vàng như một biện pháp bảo vệ chống lại sự suy yếu tài chính của chính phủ, lạm phát dai dẳng, sự bất ổn tiền tệ và bất ổn địa chính trị.

Các ngân hàng trung ương dường như hiểu điều này tốt hơn hầu hết các nhà đầu tư. Nhu cầu vàng liên tục của họ phản ánh một hệ thống tiền tệ toàn cầu ngày càng phân mảnh. Vàng cung cấp thứ mà trái phiếu chính phủ và tiền tệ không thể: một tài sản dự trữ không có rủi ro tín dụng đối tác hoặc rủi ro tín dụng quốc gia.

Nhu cầu mang tính cấu trúc này giúp giải thích tại sao vàng có thể chịu đựng được những điều kiện mà trong quá khứ lẽ ra đã tạo ra áp lực bán mạnh hơn nhiều.

Vàng phải đối mặt với việc Fed tăng lãi suất, những thông điệp cứng rắn từ ông Warsh, và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm dao động quanh mức 5%. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, thị trường đã tìm được người mua và giữ vững được mức hỗ trợ quan trọng.

"Fed đang chống lạm phát, thị trường trái phiếu đang vật lộn với nợ nần, Chính phủ tiếp tục chi tiêu, các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ và sự bất ổn địa chính trị vẫn chưa biến mất. Trong bối cảnh đó, việc giá vàng không giảm mạnh không có gì đáng ngạc nhiên", các chuyên gia nhấn mạnh.